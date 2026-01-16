Novela o sociálních odvodech u osob samostatně výdělečně činných vrací měsíční nejnižší vyměřovací základ 40 procent průměrné mzdy na loňských 35 procent.
OSVČ podle předkladatelů mají na sociálních odvodech ušetřit nejméně 715 korun měsíčně, tedy 8 580 korun ročně. Zároveň však musí počítat s tím, že nižší odvody se v budoucnu projeví nižší výší státního důchodu.
Přeplatek letos již odvedených záloh se podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO vrátí zpětně. „Náš slib platí, nemusí se bát živnostníci,“ řekla po jednání vlády, která návrh podpořila v polovině prosince.
Přerozdělení peněz z VZP dalším pojišťovnám
Poslanci mají schvalovat také návrh, který má pomoci ke stabilizaci hospodaření menších zdravotních pojišťoven. Počítá s přerozdělením zhruba 7,9 miliardy korun z peněz Všeobecné zdravotní pojišťovny mezi šestici menších zdravotních pojišťoven. I v tomto případě koalice prosazuje zrychlené schválení návrhu.
Na programu je i změna jednacího řádu Sněmovny, která má vést k omezení možností obstrukcí. Novelu podepsali vedle zástupců koalice také někteří občanští demokraté. Předloha například omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává Sněmovně širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh.
Poslanci mají v pátek řešit i návrh na změnu stavebního zákona, která má podle nové koalice přispět ke zrychlení povolování výstavby. Podle ministryně pro místní rozvoj z ANO Zuzany Mrázové by mohla novela začít platit od června letošního roku.
STAN zkusí Rakušana prosadit na post místopředsedy Sněmovny
Po poledni čeká poslance volba čtvrtého místopředsedy dolní komory. Jediným kandidátem je předseda opozičního hnutí STAN a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan.
Příliš se ale nepředpokládá, že uspěje, i když poslední volné místo ve vedení Sněmovny má připadnout právě hnutí STAN. Šéfka poslaneckého klubu ANO Taťána Malá v úterý uvedla, že Rakušan v klubu vládního hnutí velkou podporu nemá.