Poslanci ve Sněmovně jednají o novele zákona o zbraních a postavení umělců

Až do tragické střelby v Praze procházela novela zbraňového zákona legislativním procesem standardně a schylovalo se k jejímu bezproblémovému přijetí. Teď se dá očekávat, že poslanci využijí poslední příležitost a do novely výrazně zasáhnou.

Ministr vnitra Vít Rakušan před tím varuje. „Stoprocentní prevenci útoků nezajistí žádná zbraňová legislativa,“ uvedl s tím, že ta česká je v mnoha ohledech přísnější než v zahraničí. Před nepromyšlenými zásahy do návrhu zákona varuje i plukovník Milan Prchal, který u policie vede Službu pro zbraně a bezpečnostní materiál. Proti jsou i odborníci z řad střelecké komunity a expertů.

