Návrh poslanců vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě umožní důchodcům, kteří penzijní spoření předčasně ukončili a kvůli tomu přišli o státní příspěvky nebo část vlastních vložených prostředků, požádat o vrácení ušlých peněz. „Přináší to slíbenou pomoc důchodcům,“ uvedla Schillerová.
Podle ní penzisty nespravedlivě poškodila novela prosazená bývalou vládou Petra Fialy, která zrušila státní příspěvek u doplňkového penzijního spoření pro důchodce.
ANO kritizuje především to, že změna dopadla i na smlouvy uzavřené před přijetím zákona. Hnutí si na úpravu neúspěšně stěžovalo u Ústavního soudu. Exministr financí Zbyněk Stanjura tehdy doporučoval penzistům, kteří ještě nesplnili minimální pětiletou spořicí lhůtu, aby ji dokončili, i za cenu snížení příspěvku na minimálních sto korun.
Nový zákon má usnadnit výměnu úředníků
Poslanci mají ve středu rozhodnout také o návrhu na zrušení služebního zákona a jeho nahrazení novým zákonem o státních zaměstnancích.
Podle předkladatelů z řad koaličních poslanců má hlavně usnadnit výměnu státních úředníků, kritizovali ji opoziční politici či odbory.
Sněmovna se zároveň pokusí zvolit čtvrtého místopředsedu. Kandiduje poslankyně STAN Barbora Urbanová. Funkce má připadnout hnutí podle dřívějších politických dohod. V tajné volbě však opakovaně neuspěl předseda STAN a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan.
Odpoledne poslanci ve druhém čtení projednají také novelu stavebního zákona, kterou prosazuje vládní koalice. Ta vrací do systému původně navrženou centralizovanou státní stavební správu. Hlavním stavebním úřadem má být nově Úřad rozvoje území.