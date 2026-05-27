Poslance zaměstná změna doplňkového penzijního spoření i služební zákon

Poslanci budou ve středu schvalovat novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření, podle níž by důchodci, kteří si spoření založili před koncem roku 2023, mohli smlouvu ukončit bez sankce i bez splnění minimální doby spoření. Někteří by navíc mohli získat náhradu ztrát. „Stát by se neměl chovat jako šmejd,“ řekla při předchozím projednávání ministryně financí Alena Schillerová.

Ministryně financí za ANO Alena Schillerová na mimořádné schůzi Sněmovny (6. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Návrh poslanců vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě umožní důchodcům, kteří penzijní spoření předčasně ukončili a kvůli tomu přišli o státní příspěvky nebo část vlastních vložených prostředků, požádat o vrácení ušlých peněz. „Přináší to slíbenou pomoc důchodcům,“ uvedla Schillerová.

Podle ní penzisty nespravedlivě poškodila novela prosazená bývalou vládou Petra Fialy, která zrušila státní příspěvek u doplňkového penzijního spoření pro důchodce.

ANO kritizuje především to, že změna dopadla i na smlouvy uzavřené před přijetím zákona. Hnutí si na úpravu neúspěšně stěžovalo u Ústavního soudu. Exministr financí Zbyněk Stanjura tehdy doporučoval penzistům, kteří ještě nesplnili minimální pětiletou spořicí lhůtu, aby ji dokončili, i za cenu snížení příspěvku na minimálních sto korun.

Nový zákon má usnadnit výměnu úředníků

Poslanci mají ve středu rozhodnout také o návrhu na zrušení služebního zákona a jeho nahrazení novým zákonem o státních zaměstnancích.

Podle předkladatelů z řad koaličních poslanců má hlavně usnadnit výměnu státních úředníků, kritizovali ji opoziční politici či odbory.

Sněmovna se zároveň pokusí zvolit čtvrtého místopředsedu. Kandiduje poslankyně STAN Barbora Urbanová. Funkce má připadnout hnutí podle dřívějších politických dohod. V tajné volbě však opakovaně neuspěl předseda STAN a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan.

Odpoledne poslanci ve druhém čtení projednají také novelu stavebního zákona, kterou prosazuje vládní koalice. Ta vrací do systému původně navrženou centralizovanou státní stavební správu. Hlavním stavebním úřadem má být nově Úřad rozvoje území.

