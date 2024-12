Přednost mají mít alternativní tresty. Změní se i postoj k pěstování konopí

Novela trestního zákoníku umožní ukládat za téměř jakýkoliv trestný čin peněžitý trest místo vězení. U závažných činů, kde je použito násilí, to ale možné nebude. Novinkou je dekriminalizace pěstování konopí pro vlastní potřebu v omezeném množství.

„Odstraňujeme v určité míře trestnost pěstování konopí. Slýchám různě kritiku, že to mohlo být více, než je to navrženo, to znamená 100 gramů míti doma a moci pěstovat pět kytek, když to řeknu takto lidově a nebýt za to trestně odpovědný,“ řekl po jednání vlády Blažek.

Na výrazné uvolnění pravidel ohledně marihuany, která se získává usušením konopí, tlačili Piráti, když byli ještě ve vládě, a dekriminalizace pěstování konopí pro vlastní potřebu zůstala v návrhu změny trestního zákoníku i poté, co Pirátská strana kabinet Petra Fialy opustila.

Piráti ale nyní návrh ministerstva kritizují. „To, jak je to navrženo, nedává smysl. Z každé rostliny můžete vypěstovat až 300 gramů. Je to absurdní,“ komentoval návrh ještě donedávna vicepremiér za Piráty Ivan Bartoš.

SPD neprosadila zamítnutí trestního zákoníku. S uvolněním kvůli konopí nesouhlasí.

„Jsme v příkrém rozporu s Piráty. Jsme proti salámové metodě otevírání cesty do světa drog. Jako konzervativní hnutí nemůžeme souhlasit s legalizací konopí, s legalizací marihuany,“ řekl šéf poslanců SPD Radim Fiala.

Blažek vyzval SPD, zda by ještě hnutí nepřehodnotilo svůj postoj. Mohlo by to podle něj totiž ovlivnit postoj k dalšímu vyjednávání o podobě zákona. „Nesmí se stát, že na otázce konopí spadne stavba jako celek,“ řekl také ve Sněmovně ministr spravedlnosti.

Už příští rok na podzim končí volební období, takže politiky tlačí i čas. „Bez spolupráce s opozicí se to samozřejmě stihnout nedá,“ připustil ministr spravedlnosti. A prohlásil, že je připraven do zákona zapracovat i návrhy opozičních poslanců.

Více se bude podle Blažka trestat předsudečné násilí a nově má být trestné i zveřejňování doma natočených intimního videí či fotografií bez souhlasu všech, kdo jsou zobrazeni.

Snížit se mají tresty za neplacení alimentů. U zanedbání povinné výživy mají být trestné jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí nouze. Pachatelům má nově hrozit maximálně roční vězení.

Oběti trestných činů možná získají vyšší peněžitou pomoc

Poslanci v prvním čtení i podpořili novelu zákona o soudech a soudcích. Oběti trestných činů podle ní mají získat vyšší peněžitou pomoc. Má se odvíjet od průměrné hrubé mzdy.

Novela zákona o soudech a soudcích nazývaný také jako „lex Anička“ reaguje úpravou vzdělávání soudců zejména na kauzu muže, který dostal za dlouhodobé znásilňování nevlastní dcery podmíněný trest.

Brněnský soud, jenž tento trest uložil, podle Nejvyššího soudu porušil zákon, sankce byla podle něj nepřiměřeně mírná. Trest dál platí, verdikt Nejvyššího soudu má sloužit pro rozhodování v obdobných případech v budoucnu.

Přímý přenos jednání Sněmovny