Koalice mění zákon o ČT. Schillerová kritizuje vládu za to, jaké má priority

Třetinu Rady ČT i Rady Českého rozhlasu by nově měl volit Senát, přičemž televizní rada by měla mít nově 18 členů místo 15. Ministr kultury Martin Baxa hájil navržený zákon, že posílí nezávislost veřejnoprávních médií. Nebude už totiž možné odvolat rady veřejnoprávních médií jako celek.

„Nepřestávají mě překvapovat priority vládní koalice, tento návrh mohl počkat,“ řekla šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.

„Chcete si pohlídat volbu ředitele, to je očividné,“ prohlásil poslanec ANO Aleš Juchelka při předchozím jednání o zákoně. To je podle něj důvod, proč vládní koalice na změnu spěchá. Ve středu to zopakovala i Schillerová.

„Každý z nás žijeme v jiném světě. My naopak komplikujeme cestu k ovládnutí veřejnoprávních médií a mediálních rad. Já žiju ve světě, kde považujeme nezávislá veřejnoprávní média za klíčový pilíř demokracie. Vy žijete ve světě, kde základní premisou je ovládnutí veřejnoprávních médií, jak diktovat generálnímu řediteli nebo radě, co se má dělat,“ bránil už dříve návrh Baxa.

Návrhy na členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu mají nově podávat organizace, které existují aspoň deset let a představují kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. To má eliminovat návrhy od jen účelově založených sdružení.

Sněmovna může podle jednacího řádu zákony schvalovat ve středu a v pátek mezi 09:00 a 14:00. Hlasování i v jiných hodin může opozice vetovat. V případě mimořádných schůzí návrh programu nelze měnit ani upravovat.

Odpoledne budou poslanci volit členy rad veřejnoprávních médií. V Radě ČT je volné místo poté, co rezignoval Pavel Kysilka. Jeho nástupce Sněmovna vybere mezi ředitelem Městské knihovny v Praze Tomášem Řehákem, vysokoškolským pedagogem Jakubem Končelíkem a Jiřím Bílkem, kterého navrhl spolek na podporu lidí s poruchou autistického spektra Cesta vzhůru.

V Radě Českého rozhlasu místo obhajuje někdejší předseda rady Miroslav Dittrich. Jeho protikandidáty jsou redaktor nakladatelství Argo Oldřich Vágner a zástupce iniciativy za svobodná média Marek Lichtenberk.