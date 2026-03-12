Změna zjednoduší odpisy, menší spolky už nebudou muset vést účetnictví

Poslanci podpořili v prvním čtení nový zákon o účetnictví, který má zjednodušit podnikům a podnikatelům odpisy i možnost účtovat ve více funkčních měnách. Návrh také ruší pro malé neziskové organizace povinnost vést účetnictví. Změna se týká zejména spolků, které nejsou plátci DPH a mají roční příjmy i úhrn aktiv nižší než tři miliony korun.

V současnosti tyto organizace mohly vést jednoduché účetnictví a nemusely vést podvojné.

Nově budou moci účtovat v téměř jakékoli měně, která se neznehodnocuje v důsledku hyperinflace. Pro některé podniky by to mohlo znamenat menší počet kursových přepočtů.

Funkční je ta měna, v níž podnik ekonomicky nejvíce působí. Podnikatelé již nyní můžou účtovat v eurech, amerických dolarech nebo britské libře.

Podle nového zákona se na leasing bude pohlížet jako na koupi majetku. Nájemce ho zahrne do své rozvahy a bude o něm účtovat včetně odpisů.

Zatímco ministryně financí za ANO Alena Schillerová návrh hájila, poslanec za také vládní hnutí SPD Miroslav Ševčík navrhl odložit účinnost zákona na rok 2029.

Poslanci schválili peníze na provoz klubů stran

Poslanci už bez jakýchkoli diskusí schválili pravidla, podle nichž budou poslanecké kluby dostávat ze sněmovního rozpočtu peníze na svůj provoz.

Pevná částka má podle návrhu činit 27 tisíc korun a základní částka na každého poslance 5 845 korun. Za opoziční poslance je dotace ze zákona o třetinu vyšší, byla by tedy 7599 korun.

Z přítomných 132 poslanců pro to hlasovalo 127 přítomných, nikdo nebyl proti.

Odpoledne jsou ve Sněmovně na programu interpelace na premiéra Andreje Babiše a potom i na členy vlády.

