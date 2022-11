Okamura ohlásil blokádu všemi zákonnými prostředky kvůli změně volby Rady ČT

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Budeme to blokovat všemi zákonnými prostředky,“ ohlásil šéf SPD Tomio Okamura. Podle něj jinak hrozí, že televize bude vysílat pouze „probruselské názory“.

„Takzvané liberálně demokratické koalici se nedaří převzít plnou kontrolu nad Českou televizí,“ kritizoval již dříve návrh zákona poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

„Jsme připraveni jednat, dokud zákon neprojde. Jsem připraveni na noční jednání,“ řekl šéf poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

ANO podle poslnce Aleše Juchelky nechce zdržovat jednání a navrhne zamítnutí návrhu. „Dochází k pokusu politicky ovládnout média veřejné služby,“ kritizoval již dříve návrh vlády Juchelka.

„Mimořádné schůze by se měly svolávat u věcí, které nesnesou odklad, jako je energetická krize, ne u věcí, které mohou počkat,“ prohlásil jeho kolega, poslanec ANO Patrik Nacher.

Počet členů Rady ČT se má podle vládního návrhu zvýšit z 15 na 18. Dvanáct radních mají volit poslanci a šest Senát. Do Rady Českého rozhlasu by Senát vybíral tři členy, zůstala by devítičlenná.

Návrhy na členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu mají podávat nově organizace, které existují aspoň deset let a představují kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. To má eliminovat návrhy od nových, účelově založených sdružení.

„Je důležité, aby to nebyla vládní televize jako v Maďarsku,“ řekl o návrhu senátor David Smoljak.

„Jsme připraveni tuto změnu prosadit přes odpor ANO i SPD,“ uvedl k připravené novele zákona ministr kultury Martin Baxa z ODS. Cílem novely je podle něj posílení nezávislosti veřejnoprávních médií.

Sněmovna měla začít změnu zákon projednávat před třemi týdny, ale zabránil tomu Tomio Okamura tříhodinovým projevem k úpravám programu schůze. U mimořádných schůzí poslanci navržený program nelze měnit ani upravovat.