Poslanci jednali o změnách, které zatraktivní doplňkové penzijní spoření

„Nepochybuji, že lepší penzijko přivede do systému více peněz a více lidí,“ řekla Schillerová.
Vláda navrhuje růst podpory penzijního spoření pro mladé klienty a snížení poplatků, které si mohou penzijní společnosti účtovat.
Návrh počítá i s koncem transformovaných fondů za deset let. Novinky mají začít platit od příštího roku.
Zákon sníží odváděné poplatky penzijním společnostem u většiny typů fondů. Zruší se u nich poplatek za výkonnost a pro poplatek za správu se stanovuje strop 0,5 procenta. Jedinou výjimkou jsou alternativní fondy, kde se pravidla poplatků nemění.
Ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová označila za klíčové, aby lidé vstupovali do systému v co nejnižším věku.
„Bude možné spořit už od stokoruny, rodiče budou moci spořit i malým dětem,“ řekl poslanec rozpočtového výboru za SPD Jan Hrnčíř. „Jde o nejvýraznější změny v penzijku od jeho vzniku v roce 1994,“ řekl Hrnčíř.
Rozpočtový výbor doporučil schválení předlohy beze změn. Opoziční poslanci neprosadili při jednání výboru osmnáct pozměňovacích návrhů.
Mohou je navrhnout ve druhém čtení návrhu zákona. O tom, zda jejich návrhy projdou, se definitivně rozhodne při konečném hlasování o novele.
„Nestačí zákon nazvat lepší penzijko, musí být více flexibilní,“ řekla poslankyně opozičního hnutí STAN Pavla Pivoňka Vaňková.