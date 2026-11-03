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Poslanci jednali o změnách, které zatraktivní doplňkové penzijní spoření

  18:09aktualizováno  19:00
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Tisková konference poslaneckého klubu ANO ve Sněmovně. Na snímku je Patrik...

Tisková konference poslaneckého klubu ANO ve Sněmovně. Na snímku je Patrik Nacher, Robert Plaga, Alena Schillerová a Taťána Malá. (3. listopadu 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Tisková konference poslaneckého klubu ANO ve Sněmovně. Na snímku je Alena...
Tisková konference poslaneckého klubu ANO ve Sněmovně. Na snímku je Patrik...
Tisková konference poslaneckého klubu ODS ve Sněmovně. Na snímku jsou Marek...
Tisková konference poslaneckého klubu ODS ve Sněmovně. Na snímku jsou Marek...
23 fotografií
Poslanci zahájili druhé čtení vládního návrhu novely zákona o doplňkovém penzijním spoření. Změny pravidel penzijního spoření mají zvýšit motivaci ke vstupu do fondů. „Bude znamenat okamžitou a praktickou pomoc pro čtyři miliony střadatelů,“ řekla ministryně financí za ANO Alena Schillerová.

„Nepochybuji, že lepší penzijko přivede do systému více peněz a více lidí,“ řekla Schillerová.

Vláda navrhuje růst podpory penzijního spoření pro mladé klienty a snížení poplatků, které si mohou penzijní společnosti účtovat.

Návrh počítá i s koncem transformovaných fondů za deset let. Novinky mají začít platit od příštího roku.

Tisková konference poslaneckého klubu ANO ve Sněmovně. Na snímku je Patrik Nacher, Robert Plaga, Alena Schillerová a Taťána Malá. (3. listopadu 2026)
Tisková konference poslaneckého klubu ANO ve Sněmovně. Na snímku je Alena Schillerová, Robert Plaga a Patrik Nacher. (3. listopadu 2026)
Tisková konference poslaneckého klubu ANO ve Sněmovně. Na snímku je Patrik Nacher, Robert Plaga, Alena Schillerová a Taťána Malá. (3. listopadu 2026)
Tisková konference poslaneckého klubu ODS ve Sněmovně. Na snímku jsou Marek Benda, Martin Kupka a Martin Baxa. (3. listopadu 2026)
23 fotografií

Zákon sníží odváděné poplatky penzijním společnostem u většiny typů fondů. Zruší se u nich poplatek za výkonnost a pro poplatek za správu se stanovuje strop 0,5 procenta. Jedinou výjimkou jsou alternativní fondy, kde se pravidla poplatků nemění.

Ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová označila za klíčové, aby lidé vstupovali do systému v co nejnižším věku.

„Bude možné spořit už od stokoruny, rodiče budou moci spořit i malým dětem,“ řekl poslanec rozpočtového výboru za SPD Jan Hrnčíř. „Jde o nejvýraznější změny v penzijku od jeho vzniku v roce 1994,“ řekl Hrnčíř.

Rozpočtový výbor doporučil schválení předlohy beze změn. Opoziční poslanci neprosadili při jednání výboru osmnáct pozměňovacích návrhů.

Mohou je navrhnout ve druhém čtení návrhu zákona. O tom, zda jejich návrhy projdou, se definitivně rozhodne při konečném hlasování o novele.

„Nestačí zákon nazvat lepší penzijko, musí být více flexibilní,“ řekla poslankyně opozičního hnutí STAN Pavla Pivoňka Vaňková.

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