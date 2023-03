Babiš navrhuje zmrazit platy politiků. Koalice to odmítne, naznačil Michálek

Bývalý premiér Andrej Babiš navrhl zmrazení platů politiků. Hnutí ANO to chce prosadit na mimořádné schůzi, kterou vyvolalo. Babiš to dal do kontextu s nižším růstem důchodů, který prosadila vládní koalice. Na svém příkladu uvedl, jak vzrůstají platy politiků.