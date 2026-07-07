Poslanci budou jednat o EET. Je to starý projekt v novém obalu, říká šéf TOP 09

  7:47aktualizováno  8:05
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Návrat EET projednají poslanci. Při druhém čtení návrhu, který ministryně financí za ANO Alena Schillerová považuje za klíčový v boji se šedou ekonomikou, poslanci předkládají pozměňovací návrhy. Závěrečné hlasování o EET předpokládá vládní koalice příští týden. „Je to starý projekt v novém obalu,“ kritizoval projekt elektronické evidence tržeb před schůzí předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

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Strana chce podle šéfa poslaneckého klubu TOP 09 Jana Jakoba vyvracet některé mýty kolem EET. „Nejde o nový systém. Jde o starý systém s novou fasádou,“ řekl před mimořádnou schůzí šéf poslanců Jakob.

Míní, že EET nebude podnikatelům situaci zjednodušovat, ale komplikovat.

„Nový systém nebude nutit podnikatele tisknout účtenky ani pořizovat drahá zařízení. Nejmenším živnostníkům stát nabídne aplikaci zdarma, takže jim bude stačit chytrý telefon, do kterého si ji stáhnou,“ říká ministryně financí za ANO Alena Schillerová. TOP 09 a ODS neprosadily při prvním čtení zamítnutí návrhu ani jeho vrácení k přepracování.

Šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob navrhuj, aby byly z EET vypuštěny bezhotovostní platby. „Neexistuje žádný důvod, aby podnikatelé posílali data do systému ještě jednou,“ řekl Jakob. O tuto změnu usiluje i ODS.

Nová EET má podle Schillerové cíl zajistit férová pravidla pro všechny podnikatele. Při plném spuštění EET očekává přínos až 15 miliard korun ročně. Živnostníci s ročním obratem do jednoho milionu korun, kteří využívají paušální daň, se mohou EET vyhnout tím, že budou platit vyšší paušální daň. Místo současných sta korun ale zaplatí 1500 korun, plus k tomu sociální a zdravotní pojištění.

Dobrovolní hasiči, spolky ani organizátoři vesnických akcí, jako jsou plesy nebo zábavy, se nové EET také vyhnou, pokud nepřekročí roční limit 300 tisíc korun.

Součástí návrhu jsou i daňové změny, mimo jiné obnovení některých slev zrušených předchozí vládou Petra Fialy a snížení DPH na nealkoholické nápoje v restauracích.

„Jde například o slevu na studenta, školkovné nebo odstropování volnočasových a části zdravotních benefitů pro zaměstnance. Součástí návrhu je také osvobození dobrovolného spropitného od daní a odvodů pro zaměstnance v gastronomii do výše sedmi procent tržeb a snížení DPH na nealkoholické nápoje ve stravovacích službách na 12 procent,“ vyjmenovala Schillerová.

Šéf poslanců TOP 09 Jakob Jakob navrhuje, aby z nové EET vypadlo snížení DPH na nealkoholické nápoje v restauracích i osvobození spropitného pro zaměstnance v gastronomii od daní a odvodů. „Český daňový systém nepotřebuje další a další výjimky,“ prohlásil.

EET poprvé zavedla v roce 2016 vláda Bohuslava Sobotky, ve které byl současný premiér a předseda Andrej Babiš ministrem financí. Vláda Petra Fialy z ODS elektronickou evidenci tržeb počátku roku 2023 zrušila. Předtím byla EET pozastavena kvůli pandemii covidu.

Poslanci musí znovu jednat o návrhu na rozvolnění rozpočtových pravidel

Poslanci budou znovu jednat o návrhu, který se se týká rozvolnění rozpočtových pravidel a který vrátil Senát.

Změnu rozpočtových pravidel má vládě umožnit utrácet až deset procent státního rozpočtu bez souhlasu parlamentu a navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2036.

Vládě to podle kritiků umožní vládě nekontrolovatelné utrácení a nebezpečný nárůst státního dluhu. Představitelé opozičních stran se shodují, že vládní krok ohrožuje stabilitu veřejných financí a přenáší dluhovou zátěž na příští generace. Kvůli postupu koalice i obsahu novely se chystají obrátit na Ústavní soud.

„Bianco šek na utrácení v rukou populistů je nebezpečnější než odjištěná zbraň,“ uvedl po prvním schválení návrhu ve Sněmovně šéf opozičního hnutí STAN Vít Rakušan.

Senátoři chtějí posílit parlamentní dohled nad vládními výdaji a omezit snahu vlády nezapočítávat část výdajů například na dopravní stavby do sledovaného rozpočtového schodku. Schillerová se senátními úpravami nesouhlasí a vládní koalice může opozice ve Sněmovně přehlasovat.

„Není pravda, že otevíráme cestu k bezbřehému zadlužování. Česko zůstane jednou z rozpočtově nejodpovědnějších zemí Evropské unie. Česko nespáchá rozpočtové harakiri,“ řekla v Senátu Schillerová.

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