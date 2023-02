Změna má přimět uprchlíky z Ukrajiny, aby hledali práci a nečekali na dávky

Po uplynutí této doby se bude zkoumat, zda má uprchlík objektivní překážky pro zapojení na trh práce (například kvůli věku, péči o malé dítě, invaliditě či studiu) a v případě, že tomu tak není, bude od začátku následujícího měsíce po uplynutí 150 dní dostávat humanitární dávku jen ve výši existenčního minima.

„Jde o to je podpořit, aby skutečně pracovali,“ řekla místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olga Richterová.

„Má to motivovat uprchlíky, aby aktivněji vstupovali na trh práce,“ uvedla také poslankyně STAN Pavla Pivoňka Voňková.

„Nebude se to týkat zranitelných osob - dětí, seniorů, zdravotně postižených,“ zdůraznil šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný. Těm se výše humanitární dávky krátit nebude.

ANO bude zajímat, jak se budou kontrolovat příjmy uprchlíků ze zahraničí

Hnutí ANO novelu lex Ukrajina podle stínového ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky podpoří. Zajímat ANO bude ale při schvalování zajímat, jak se budou kontrolovat příjmy uprchlíků ze zahraničí. Tedy především z vlasti, kterou opustili.

Do neděle 5. února získalo v České republice dočasnou ochranu 485 755 uprchlíků z Ukrajiny před Putinovou válkou.

Upravit se má vyplácení takzvaného solidárního příspěvku na ubytování Ukrajinců s dočasnou ochranou v domácnostech a podmínky bezplatného nouzového ubytování. Novela lex Ukrajina navíc převede od dubna asistenční centra pomoci Ukrajině z krajů na ministerstvo vnitra. Uzákoní i evidenci pracovních dohod ukrajinských uprchlíků.

Končící prezident Miloš Zeman 18. ledna podepsal předchozí novelu zákona lex Ukrajina, podle které si mohou uprchlíci prodloužit dočasnou ochranu v Česku o rok do konce března 2024. Musí ale do konce letošního března vyplnit žádost na internetu a následně se pak ještě do konce září osobně dostavit na pohovor s pracovníky ministerstva vnitra.

Znovu o změnách v řízení sportovní agentury

Poslanci by měli také znovu hlasovat o novele o změnách v řízení Národní sportovní agentury. Do Sněmovny se předloha vrátila ze Senátu, který chce omezit pravomoci Národního rozhodčího soudu pro sport a zprostit obce povinnosti zpracovávat plány rozvoje sportu.

Národní sportovní agentura rozděluje sportovní dotace. Od změn v jejím řízení si předkladatelé slibují zlepšení činnosti agentury. Nově ji povede tříčlenná rada v čele s předsedou. Radní bude jmenovat a odvolávat vláda na návrh premiéra.

Na činnost bude dohlížet desetičlenná dozorčí komise volená rovným dílem poslanci a senátory. Nyní řídí agenturu předseda, který sám jmenuje své dva místopředsedy.

