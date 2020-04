Sněmovna zrychleně projedná další ‚protikrizové‘ zákony. Jednat by se mělo také o prodloužení nouzového stavu

Praha Dluhopisovou novelu o České národní bance, úpravu přijímacích zkoušek na vysoké školy a snížení administrativní zátěže úřadů práce projedná sněmovna zrychleně ve stavu legislativní nouze. Rozhodl o tom předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO). Vládní předlohy nejdříve posoudí příslušné výbory, svá vyjádření k nim mají dodat poslancům nejpozději v úterý 7. dubna ráno. Ve stejný den by se měla podle plánů uskutečnit schůze pléna.

Na schůzi poslanci projednají s největší pravděpodobností i další zákony, které vláda schválila v úterý nebo je bude ještě schvalovat. Jde mimo jiné o státní výplatu 25 tisíc korun drobným podnikatelům a dalším osobám samostatně výdělečně činným postiženým koronavirovou krizí a o balíček opatření ministerstva spravedlnosti. Obsahuje odklad podávání insolvenčních návrhů, zastavování dlouhodobě bezvýsledných exekucí a změkčení podmínek oddlužení.



Vláda zřejmě požádá poslance také o souhlas s prodloužením nouzového stavu, který by jinak skončil v sobotu 11. dubna. Kabinet může vyhlásit nouzový stav nejvýše na měsíc, Česko je v něm od čtvrtka 12. března od 14:00.

Novela o České národní bance ruší současné omezení, podle kterého může obchodovat pouze s cennými papíry se splatností do jednoho roku, a to pouze s bankami nebo spořitelními a úvěrními družstvy. Po jejím schválení by mohla centrální banka obchodovat s těmito nástroji s delší splatností a také s více subjekty, tedy například s pojišťovnami, penzijními společnostmi nebo dalšími investory, kteří jsou běžnými držiteli státních dluhopisů. Pomohlo by to státu, když chce obligacemi uhradit letošní rozpočtový dluh už nyní zvýšený z plánovaných 40 na 200 miliard korun.

Předloha o vysokých školách stanoví, že přijímací zkoušky by se mohly konat prezenčně nejdříve 15 dnů po znovuotevření škol. Vysoké školy by je ale měly mít možnost organizovat i na dálku, podobně jako státní zkoušky. Školy by mohly podle návrhu také prodloužit akademický rok a mohly by studentům odpustit poplatky za příliš dlouhé studium.

Úleva úřadům práce spočívá v tom, že by nemusely pro druhé čtvrtletí plošně přehodnocovat výši vyplácených příspěvků na bydlení, přídavků na dítě a příspěvků na péči. Lidé by dávky měli dál dostávat bez toho, aby museli úředníkům dokládat své příjmy či vynaložené náklady za poslední čtvrtletí. Úřady práce a sociální správa očekávají v příštích týdnech kvůli dopadům koronavirové krize statisíce žádostí o různé dávky a příspěvky. Ministerstvo práce plánuje obě instituce posílit a přesunout do nich část svých pracovníků.

Poslanci se na zatím poslední schůzi sešli v úterý 24. března. Z plánovaných protikrizových zákonů schválili zvýšení schodku letošního státního rozpočtu, pozastavení elektronické evidence tržeb, změny v ošetřovném, odpuštění části zdravotního a sociálního pojištění drobným podnikatelům a úpravu přijímacích zkoušek na střední školy a odklad maturit.

Senát se k těmto zákonům sešel hned následující den, následně je podepsal prezident Miloš Zeman. S obdobným scénářem se počítá i nyní.