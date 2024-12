Politici, kteří kumulují funkce, mají mít za tu druhou nově jen část platu

„My nemůžeme nikomu upírat právo kandidovat, být zvolen, vykonávat funkci, to znamená, proto jsem tam nenapsal nulu, ale píšu tam těch 40 procent,“ dodal.

Platy vrcholných politiků by mohly do budoucna meziročně růst nejvýše o pět procent, navrhl rovněž Jurečka.

Pirát Jakub Michálka děkoval ve Sněmovně Jurečkovi za to, že koalici inspirovalo, co už navrhla jeho strana. „To vypadá, že si vládní koalice osvojila princip stanovení stropu na skokový nárůst a současně ta spravedlivá pravidla pro kumulaci funkcí,“ řekl Michálek.

Poslanci v pátek projednali ve druhém čtení vládní návrh na zvýšení platů politiků v příštím roce o necelých sedm procent. Koalici kvůli tomu vynadal v hodinu a čtvrt dlouhém projevu předseda ANO Andrej Babiš.

„Dnes se scházíme proto, aby pan premiér Fiala příští rok měl vyšší plat o 19 tisíc měsíčně,“ prohlásil Babiš. Dodal, že vláda navrhuje, aby měl premiér v roce 2026 plat vyšší o dalších 40 tisíc korun. „Netušil jsem, že nenažranost vládních politiků je nekonečná,“ řekl lídr opozičního hnutí ANO.

Nevím, proč to má být hodina a čtvrt nenávisti, vyčetl Benda Babišovi

Šéf poslanců ODS Marek Benda doporučil v reakci Babišovi, aby si přečetl román George Orwella 1984. „Tyhle ranní čtvrthodinky nenávisti jsou asi zapotřebí na utužení vlastních řad, ale nevím, proč to má být hodina a čtvrt nenávisti,“ prohlásil Benda.

„Tento návrh není jen nespravedlivý, je nemravný,“ řekl Babiš, který si vzal ve Sněmovně v pátek ráno slovo na 75 minut.

Jednání Sněmovny v pátek znovu dlouho vypadalo tak, jak v poslední době velmi často. Než se poslanci dostanou k projednávání návrhů zákonů, předchází velmi dlouhé vystoupení některého z opozičních poslanců, kteří mají právo na přednostní a neomezeně dlouhé vystoupení. K takovým patří i Babiš.

Hájil návrh ANO zmrazit platy politiků na pět a ohradil se proti tomu, že by to také znamenalo, že by o to více vyskočily po těchto pěti letech, protože platy politiků se vypočítají podle mnoho let domluveného algoritmu v návaznosti na vývoj mezd v nepodnikatelské sféře.

Babiš argumentoval, že během pěti let zmrazení platů by politici mohli najít shodu na jiném způsobu výpočtu, kolik mají za svou práci dostávat.

„Platy ústavních činitelů vzrostou za dva roky kumulativně o 21,5 procenta,“ dodala šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.

Samotného jednání o platech se pak už Babiš neúčastnil a ministr Jurečka si do něj kvůli tomu rýpl. „V okamžiku, kdy je druhé čtení, otevřená rozprava, tak už tady není. To si myslím není fér vůči všem ostatním poslancům, kteří tady normálně v pátek odpoledne před Vánoci jsou,“ řekl ministr. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová reagovala, že Babiš měl jiné jednání.

Je to nemorální, řekl k návrhu, kolik mají politici dostat přidáno, šéf SPD Okamura

Navýšení platů o 6,95 procenta navrhl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL po kritice původního plánu vlády zvýšit je v příštím roce o 13,7 procenta.

Z vládního návrhu vyplývá, že by se plat poslance a senátor zvýšil příští rok o 7100 korun na 109 500 korun měsíčně a plat prezidenta by činil 365 tisíc korun, o 23 800 korun víc než je teď.

„Je to nemorální,“ řekl předseda SPD Tomio Okamura. Navrhl jak zamítnutí novely, tak její vrácení vládě k přepracování. Neprosadil vrácení předlohy k opětovnému posouzení do rozpočtového výboru.

K novele zákona o platech politiků mohli poslanci v pátek ve druhém čtení podávat pozměňovací návrhy.

ANO a SPD prosazují pětileté zmrazení platů vrcholných politiků, Piráti stanovení hranice pro meziroční růst platů ústavních činitelů na nejvýše šest procent a snížení náhrady na dopravu zákonodárců až o čtvrtinu.

TOP 09 chce krátit poslancům a senátorům platy při vysokém zadlužení státu.

Jednáním o platech schůze skončila. Poslanci se potkají při jednání až v novém roce a konečné rozhodnutí o svých platech udělají zřejmě v polovině ledna.