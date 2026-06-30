Poslanci mají jednat o zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun

Zvýšení rodičovského příspěvku patří mezi hlavní předvolební sliby ANO a je zakotveno také v programovém prohlášení vlády ANO, SPD a Motoristů sobě.
Změna zákona si podle návrhu vyžádá ze státního rozpočtu přibližně 230 milionů korun v roce 2027, zhruba 1,62 miliardy korun v roce 2028 a asi 2,85 miliardy korun v roce 2029.
Část opozičních poslanců chce do zákona doplnit pravidelnou valorizaci rodičovského příspěvku podle inflace.
Další pozměňovací návrhy se týkají také státní sociální pomoci, takzvané superdávky. Podpora na bydlení by se mohla od října stanovovat podle skutečných nákladů domácností v jednotlivých okresech. Mezi zranitelné skupiny by se nově mohli zařadit také samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let místo současné hranice sedmi let.
Ve druhém čtení mají poslanci projednat také novelu týkající se trestného činu neplacení výživného. V současnosti hrozí až dvouleté vězení lidem, kteří déle než čtyři měsíce neplatí výživné, byť i z nedbalosti, a vystaví tím vyživovanou osobu nebezpečí nouze.
Novela rozšiřuje trestní postih i na další případy neplacení alimentů trvající déle než čtyři měsíce. Podmínkou by ale bylo úmyslné neplnění vyživovací povinnosti. Soudy by za něj mohly ukládat až roční trest odnětí svobody. K nepodmíněnému trestu by mohly přistoupit v zájmu ochrany společnosti nebo v případě, že by neexistovala naděje na nápravu pachatele jiným trestem.
Návrh předložili premiér Andrej Babiš a další poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě. Kritici namítají, že zpřísnění trestů nevede k vyšší úhradě výživného.