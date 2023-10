Poslanci budou řešit rodičovský příspěvek, teror i ambasádu v Izraeli

Přijmout by také mohla Sněmovna rezoluci odsuzují víkendový útok teroristů z Hamásu.

Je možné, že poslanci budou debatovat o návrhu, kterým by Sněmovna v reakci na situaci v Izraeli vyzvala vládu k přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. To podporuje premiér Petr Fiala a chce přesun velvyslanectví projednat v koalici.

Návrh na zařazení bodu o přesunu velvyslanectví chce předložit poslanec ANO Miloslav Janulík. K přesunu ambasády o víkendu vyzval vládu předseda stínové vlády ANO Karel Havlíček.

Už dříve o to usiloval bývalý, výrazně proizraelský prezident Miloš Zeman, ale jak minulá, tak současná vláda mu v tom nevyšly vstříc. Teror Hamásu, jehož počínání je nyní přirovnáváno k barbarství teroristů z takzvaného Islámského státu, by nyní postoj vlády k umístění ambasády v Izraeli mohl změnit.

Ve druhém čtení by se se mohli poslanci zabývat také novelou k omezení výpadků dostupnosti léků. Výrobci by museli podle vládního návrhu poskytovat léčivý přípravek ještě až dva měsíce po přerušení nebo ukončení dodávek.

U léků, které ministerstvo zdravotnictví zařadí na zvláštní seznam, by museli udržovat měsíční zásobu také distributoři léčiv.