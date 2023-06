Nafta může být dražší. Sněmovna rozhodne o zvýšení spotřební daně

Původně měla nynější sazba platit do konce roku, vláda ji chce ale kvůli nižším cenám zvednout již nyní, stane se tak patrně od srpna. Podle ministerstva financí stát přijde za každý měsíc snížené sazby zhruba o 800 milionů korun.

Poslanci budou hlasovat o opozičních úpravách, podle nichž by nynější sazba zůstala do konce roku, případně by se na zbytek letoška zvedla o 50 haléřů, nebo jen o pět haléřů na litr.

V závěrečném kole je i předloha, která by kvůli situaci ve ztrátové České poště umožnila kabinetu navyšovat základní jmění státních podniků.

Státních podniků v Česku v současnosti existuje šest desítek. Kapitálové posílení státního podniku bude možné podle zdůvodnění novely pro strategické projekty, pro zajištění veřejných potřeb nebo pro strategické investice.

Opoziční ANO pozměňovacím návrhem prosazuje, aby o navyšování jmění rozhodovala místo vlády Sněmovna. Na potřebu novelizace poukázala podle ministerstva vnitra jako předkladatele návrhu současná situace České pošty. Podnik nyní ruší 300 ze současných 3200 poboček a propustí část zaměstnanců. Vláda tento týden schválila restrukturalizační plán pošty.