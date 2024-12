Věková hranice pro pravidelné zdravotní prohlídky řidičů se zvýší na 70 let

Pokud poskytovatel zdravotních služeb zjistí, že jeho zdravotní způsobilost držení zbrojního průkazu vylučuje nebo omezuje, informuje o tom praktického lékaře, respektive policii. Policie bude moci při plnění konkrétního úkolu podle novely zjistit z registru registrujícího lékaře pacienta.

Doklad o zdravotní způsobilosti by už motoristé nemuseli vozit s sebou, byl by v registru řidičů. Obdobně by to platilo i pro posudky pro žadatele o řidičské oprávnění a v dalších situacích. V registru pacientů by přibyl údaj, že pacient je držitelem oprávnění k nakládání se zbraní.

Posun věkové hranice pro pravidelné zdravotní prohlídky o pět let zdůvodňuje ministerstvo zdravotnictví tím, že v současnosti jsou starší lidé často zdravější a aktivnější než předchozí generace.

Zchudnou obce od Aše po Jablunkov, varuje Schillerová. Politici se přou o daně

Spor mezi politiky vypukl o změny v rozpočtovém určení daní, tedy v jejich rozdělování mezi stát, kraje a obce. Změnu zákona projednávají poslanci.

„Zchudnou obce napříč zemí, od Aše po Jablunkov,“ varuje před vládním návrhem šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.

Říká, že vládou navržená novela také poškodí dva strukturálně nejvíce poškozené regiony - Moravskoslezský a Ústecký kraj. „Ústecký kraj přijde o 460 milionů korun za dva roky, Moravskoslezský dokonce o skoro půl miliardy,“ prohlásila před schůzí Sněmovny Schillerová.

Do zákona je podle ní zároveň vložena rádoby nenápadná technická změna dotýkající se obcí. „A to změna natolik zásadní, že finančně poškodí většinu obecních samospráv napříč Českou republikou o částku 2,7 miliardy korun,“ prohlásila exministryně financí a šéfka poslanců ANO.

Návrh hájí vládní hnutí STAN. „Je to spravedlivější přerozdělení a zároveň větší odpovědnost, ale zároveň jsou k tomu navýšeny finanční prostředky, Je to zpřesnění dotací pro kraje, které budou mít větší možnost se postarat o služby,“ řekl poslanec STAN Jan Kuchař. Hnutí Starostové a nezávislí vzniklo v minulosti právě hlavně kvůli tomu, aby měly zejména menší obce větší podíl na vybraných daní.

Čtrnáct krajů je moc, řekl exhejtman Vondrák

Vládní novela předpokládá zvyšování podílu krajů na inkasu sdílených daní v následujících třech letech. Návrh vychází z většinové dohody v Asociaci krajů.

Nesouhlasí s ním ovšem Moravskoslezský i Ústecký kraj a Praha, které se obávají poklesu příjmů, o němž hovořila v případě Moravskoslezského i Ústeckého kraje Schillerová.

„Shodla se většina krajů, ale tři kraje to zaplatí,“ řekl bývalý hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který se rozešel s ANO a nyní spolupracuje ve Sněmovně s koalicí. „Čtrnáct krajů je moc,“ řekl Vondrák, který byl v nedávných krajských volbách v Moravskoslezském kraji zvolen krajským zastupitelem za STAN. Navrhl vrácení zákona k přepracování.

