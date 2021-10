Konec postkomunistické éry, populismus je na ústupu, píše svět o českých volbách

Vítězství dvou opozičních koalic zvyšuje pravděpodobnost, že bude premiér Andrej Babiš vypoklonkován z úřadu poté, co volbami zatřásla odhalení v dokumentech Pandora Papers, píše americký list The Washington Post.

„Překvapivé vzedmutí středopravé opoziční aliance“ podle novinářů budou pečlivě sledovat i v Maďarsku. Zejména tamní opozice, která se snaží v nadcházejících volbách porazit „krajně pravicového“ lídra Viktora Orbána. Toho ostatně američtí novináři označují za Babišova spojence.

Výsledky v Česku mohou také naznačovat, že populismus ve střední Evropě je na ústupu, napsal zase deník The New York Times (NYT). Za jednu z příčin této tendence označil i loňskou porážku amerického exprezidenta Donalda Trumpa. Jeho neúspěch podle NYT vedl ke ztrátě důvěry v populistické lídry.

Jako jasné odmítnutí krajně pravicového populismu poslední volby v Česku však vnímat nelze, podotkl deník a poukázal na skutečnost, že hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury získalo 9,56 procenta hlasů. Úspěch koalic Spolu a Pirátů a STAN prý ovšem naznačují, že vlna populismu opadává.

Babiše a Okamuru dal The New York Times do souvislosti nejen se známým bojovníkem proti migraci Orbánem, ale i předsedou slovinské vlády Janezem Janšou či s představiteli vládnoucí polské konzervativní a nacionalistické strany Právo a spravedlnost (PiS).

Přestože Babiš se dlouho držel stranou od silné antiimigrační rétoriky, která zaznívá od maďarských, polských či slovinských lídrů, před volbami se ve snaze mobilizovat voliče s gustem tématu migrace zhostil, píše newyorský list. Připomíná také Babišovu nedávnou cestu k plotu na maďarsko-srbské hranici.

Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) byl Babiš v čele středoevropské populistické fronty. Dodává, že Babiš v kampani přemýšlel o zrušení Evropského parlamentu, který nazval „zcela zbytečnou institucí“. Skandál kolem Pandora Papers pak kromě něj připomněl i ekonomický list Financial Times (FT).

Ten podrobně popisuje vnitropolitickou situaci v zemi před volbami a možný vývoj po nich. Píše, že Babiš byl v minulých volbách zvolen mimo jiné díky slibům, že skončí s rozšířenou korupcí a k jeho popularitě pak přispěl mimo jiné růst důchodů a snížení daně z příjmu. Kritiky se mu však dostalo za vedení země v pandemii a za rychlé zvyšování státního dluhu. Po většinu času také sám čelil obvinění z podvodů a ze střetu zájmů.



WSJ zdůrazňuje, že nové koalice úspěšně vyplnily mezeru vzniklou po kolapsu tradičních stran.

Připomíná, že ČSSD, která tvořila s ANO koalici a do parlamentu se nedostala, je jednou z nejstarších sociálnědemokratických stran v Evropě, a že KSČM, kterou potkal stejný osud a na jejíž podporu také spoléhala odcházející Babišova vláda, nebude ve Sněmovně poprvé od druhé světové války.



List FT rovněž upozornil, že Babiš může dostat šanci vytvořit novou vládu i přes nečekané vítězství koalice ANO. Zdůrazňuje však, že Babišovy šance zůstávají nízké, přestože jeho blízkým spojencem je prezident Miloš Zeman. Na vliv Hradu upozorňují i další média.



Česko se znovu přikloní k EU, věří Le Monde

Třeba ve Francii situaci vidí situaci tak, že by Babiš neměl být schopen sestavit vládu. Píše to list Le Monde. Ke zvratu by podle něj mohlo dojít jen v případě, že by některá z dosud opozičních stran udělala „pochybné povolební ujednání“ a uvolila se spolupracovat s ANO. „(Babiš) vyzkoušel úplně všechno, od kampaně proti Bruselu po přátelství s Viktorem Orbánem, ale stejně mu to nepomohlo,“ konstatuje deník.

Podle Le Mondu se po těchto volbách Česká republika opět přikloní k Evropské unii, přesto však není nic dáno a připomíná, že možný budoucí premiér Petr Fiala odmítá euro. Koaliční partneři také budou muset pracně hledat názorovou shodu na svatby homosexuálů nebo legalizaci konopí, které prosazují Piráti, připomíná deník.

V Belgii zase upozorňují na propadlé strany. „Hnutí ANO premiéra Andreje Babiše podle všeho utrpělo v českých volbách překvapivou porážku, což vrhá stín na jeho politickou budoucnost. Komunistům a sociálním demokratům, kteří byli součástí Babišovy koaliční vlády, se navíc nepodařilo překonat pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do parlamentu,“ napsal bruselský server Politico. Výsledek koalice Pirátů a Starostů popisuje Politico jako „velké zklamání“.



Britský list The Guardian výsledek českých voleb popsal jako „konec postkomunistické éry“ a „velmi symbolický odchod komunistů do věčných lovišť“. Babiš má podle něj jen mizivé šance na sestavení vlády a připomíná rozpor mezi jeho předvolebními prohlášeními o finanční průhlednosti a potírání korupce a aktuálním odhalením rozsáhlých majetků v jižní Francii. Nad celými volbami navíc podle listu leží stín pochybností o zdravotním stavu prezidenta.

Hrozí patová situace, míní v Sasku

Poraženým v parlamentních volbách v České republice se stalo populistické hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, ale i přes vítězství opozice hrozí na politické scéně patová situace. Záležet bude totiž nyní na Zemanovi. Na tomto hodnocení se shodují německá média.

„Bod zvratu v Česku. Voliči ukončili premiérskou éru Andreje Babiše,“ napsal saský deník Sächsische Zeitung. Babiš i tak prý předpokládá, že ho prezident pověří sestavením vlády, neboť ANO zůstalo nejsilnější politickou stranou.

Die Zeit okomentoval i samotný průběh voleb, který byl těsný a nejistý do posledního okamžiku. „Takové volby Češi ještě nezažili. Hnutí ANO úřadujícího premiéra Andreje Babiše se propadlo na posledních metrech,“ dodal deník.



„Dlouho to vypadalo, že premiér, který byl pod tlakem, to ustojí. Nyní ho ale opozice bude moci nahradit,“ uvedla německá stanice Deutsche Welle (DW) s poznámkou, že sociální demokraté, Babišův stávající koaliční partner, se do parlamentu dostat nedokázal.

„Babiš už uznal porážku. Zároveň obvinil opozici, že proti němu vedla špinavou kampaň. Nechal si však otevřená zadní vrátka. Pokud ho prezident Miloš Zeman pověří sestavením vlády, bude vyjednávat,“ uvedla DW. Ta rovněž poznamenala, že Zeman vychází Babišovi dlouhodobě vstříc.

„Populistická strana ANO premiéra Andreje Babiše parlamentní volby v Česku těsně prohrála. Teď po volbách ale hrozí patová situace, všechno závisí totiž na prezidentovi Miloši Zemanovi,“ napsal list Die Welt. Podle něj Babiš očividně doplatil na „fatální řízení koronavirové krize, mnoho korupčních afér a také na kauzu Pandora Papers“.

„Dvojice opozičních bloků ve volbách překvapivě získala většinu,“ uvedla veřejnoprávní televize ZDF. Domnívá se, že po volbách v Česku hrozí patová situace. „Zeman v minulosti opakovaně zdůraznil, že sestavením vlády nepověří koalici, ale nejsilnější stranu, což je v každém případě ANO,“ dodala televize.

A třeba katarská Al-Džazíra čtenáře informuje, že jsou volby pro „populistického miliardáře“ překvapením, protože předvolební průzkumy ho ujišťovaly o jasném vítězství. Náskok se však rozplynul, když dorazily volební lístky z velkých měst.

Srbové píší o Babišově Waterloo

V médiích v Chorvatsku i dalších balkánských zemích věnují spíše než volbám v České republice pozornost potížím odcházejícího rakouského kancléře Sebastiana Kurze, který v sobotu večer oznámil, že končí ve funkci. Přebírají většinou jen informace rakouských či německých sdělovacích prostředků.

Server Jutarnji si nicméně všímá, že se Česko otočilo zády k bohatému populistovi“. „Opozice by mohla detronizovat Andreje Babiše,“ míní. Dosavadní premiér se podle něj ocitl pod palbou kritiky kvůli nezvládnutí pandemie covidu, rostoucímu státnímu dluhu i střetu zájmů.

Večernji list pak píše, že se jak Kurzovo, tak Babišovo vládnutí otřásá kvůli korupčním skandálům. „Nejde přitom jen o jeho politickou, ale také osobní budoucnost, s pohledem na možné trestní stíhání,“ píše konzervativní záhřebský deník.

Web nejčtenějšího srbského deníku Blic píše o „Babišově Waterloo“ a tvrdí, že k jeho porážce přispělo zveřejnění Pandora Papers. „Že se Babišovo jméno objevilo v těchto dokumentech, to určitě přispělo k tomu, že se od něj odvrátili alespoň někteří voliči,“ uvádí bělehradský bulvární list.

Všímá si přitom i Babišových předvolebních slibů a růstu penzí a platů ve veřejném sektoru. „Ani to ale nestačilo k tomu, aby získal většinu potřebnou k sestavení vlády, vítězství mu uteklo doslova v cílové rovince volebního závodu,“ uvádí Blic.

Kauza Pandora Papers měla na volby v Česku vliv i podle slovinského webu 24ur. Ten svou zprávu uvádí titulkem „Zlom v Česku: s těsnou většinou slaví opozice“ a cituje slova předsedy Pirátů Ivana Bartoše o tom, že „končí Babišova éra“. Slovinský zpravodajský server si také všímá, že velkou roli bude v povolebním dění hrát prezident Miloš Zeman.



Ten se však potýká se zdravotními problémy a v neděli jej znovu odvezli do nemocnice. Sanitka intenzivní péče s kolonou limuzín v závěsu Zemana před polednem přepravila do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Prezidentův zdravotní stav se v posledních týdnech velmi zhoršil. Při příjezdu do nemocnice byl prezident očividně bezvládný.