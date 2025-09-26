Před samotným hlasování totiž musí volič prokázat členům volební komise svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, služebním pasem anebo cestovním průkazem. Od letošního ledna i pomocí aplikace eDoklady. U voleb se nelze prokázat řidičským průkazem.
Když volič svou totožnost a státní občanství potřebným dokladem neprokáže, nebude mu hlasování umožněno.
Kde o nový doklad zažádat?
Občanský průkaz (OP) má totiž omezenou platnost na 10 let, u osob nad 70 let je to 35 let. Datum platnosti je uvedeno přímo na dokladu. Průkaz je nutné vyměnit i poté, co změníte příjmení a rodinný stav (pokud je v průkazu uveden), nebo měníte adresu trvalého pobytu.
O novou občanku lze zažádat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze i na městských úřadech nebo přímo u ministerstva vnitra.
O občanský průkaz je nutné požádat osobně. S sebou je zapotřebí přinést doklad totožnosti, například cestovní pas nebo rodný list. Není zapotřebí předem vyplňovat žádost a nosit pasovou fotografii, vše se vyřídí na místě.
Volby 2025: Přehledný volební manuál, jak kroužkovat a žádat o voličský průkaz
Jak dlouho trvá výměna občanského průkazu a kolik stojí?
Vyzvednutí OP zhotoveného ve lhůtě do 24 hodin:
Ministerstvo vnitra ČR, oddělení správních činností
Adresa: Na Pankráci 72, Praha 4
Nejbližší MHD: metro C, stanice Pražského povstání
Standardní čekací lhůta na nový občanský průkaz je 30 dní. Pokud žadatel potřebuje doklad dříve, zaplatí si za zrychlené vydání. Pro vyhotovení nové občanky do pěti pracovních dnů zaplatí 500 korun a poplatek za nový doklad do 24 hodin činí 1 000 korun.
Při zrychlené lhůtě 24 hodin se navíc může nový občanský průkaz vyzvednout pouze na adrese ministerstva vnitra.
První vydání občanského průkazu a vydání po skončení platnosti ve standardní lhůtě je zdarma. Výměna z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo výměny údajů je zpoplatněna.
Co dělat, když občanský průkaz nemám?
Při ztrátě, odcizení, zničení nebo poškození občanského průkazu volební komisi nestačí k prokázání totožnosti například zápis o této události od policie, ten totiž nemá status veřejné listiny.
Pokud tedy nemáte po ruce platný občanský průkaz, můžete volební komisi svou totožnost a státní příslušnost prokázat i cestovním pasem. I pas ale má omezenou platnost. Pro dospělé obvykle 10 let.
Volby do Poslanecké sněmovny 2025
Žádost se, stejně jako v případě občanského průkazu, podává na úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze také na městských úřadech nebo u ministerstva vnitra. S sebou je zapotřebí doklad totožnosti žadatele, třeba občanský průkaz nebo rodný list, a starý cestovní pas, pokud byl vydán. Fotografie se pořizuje přímo na úřadě při podání žádosti, není zapotřebí nosit vlastní.
Jak dlouho trvá vydání pasu a kolik to stojí?
Standardní lhůta je 30 dní a zaplatíte za dospělý pas 600 korun. Můžete si také připlatit za zrychlené vydání. Pozor! Cestovní pas zhotovený ve zrychlené lhůtě do 24 hodin lze vyzvednout pouze na adrese ministerstva vnitra