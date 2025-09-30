Voličský průkaz umožňuje u voleb do Poslanecké sněmovny hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku v České republice nebo i zahraničí.
Kdy, kde a jak mohu zažádat o voličský průkaz?
O voličský průkaz může požádat každý volič. Průkaz mu umožní hlasovat mimo okrsek, kde má trvalé bydliště. Je jednotný pro všechny druhy voleb s výjimkou voleb do zastupitelstev obcí, pro které se nevydává.
O voličský průkaz lze požádat i u zastupitelského úřadu v zahraničí, u kterého je volič zapsán do zvláštního seznamu voličů.
Volební místnosti pro sněmovní volby se otevírají v pátek ve 14 hodin, proto nyní lze o voličský průkaz žádat už jen osobně a zažádat lze nejpozději dva dny do 16. hodiny před prvním dnem voleb na obecním úřadě v místě bydliště (nejpozději 1. října).
Písemná žádost musí být opatřené úředně ověřeným podpisem voliče.
Co musí žádost obsahovat?
Žádost o voličský průkaz musí obsahovat jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně adresu pro doručení voličského průkazu.
Můžu požádat o voličský průkaz i pro někoho jiného?
Ne. Při podání žádosti totiž musí obecní úřad zcela jednoznačně identifikovat žadatele o voličský průkaz.
Kde se voličský průkaz vyzvedává?
Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči voličský průkaz anebo jej voliči zašle.
Volby do Poslanecké sněmovny 2025
Průkaz může na obecním úřadu nebo zastupitelském úřadu vyzvednout pověřená osoba, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu.
Jak se s voličským průkazem volí?
Pro voliče hlasujícího na voličský průkaz platí stejná pravidla jako pro ostatní voliče. Tedy, před samotným hlasováním musí prokázat členům volební komise svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem (cestovním, diplomatickým, služebním pasem anebo cestovním průkazem). Navíc ale musí komisi odevzdat voličský průkaz. Od komise pak obdrží prázdnou obálku a sadu volebních lístků.
Co dělat při ztrátě či odcizení, nebo když průkaz nedorazil?
V takovém případě nelze volit. Za ztracený, odcizený nebo nedoručený voličský průkaz se duplikát nevydává.