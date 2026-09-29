Kdy se volby konají?
Volby do místních zastupitelstev a doplňkové volby do Senátu konají 9. a 10. října. V pátek jsou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.
Ve zvláštních případech může komise zahájit či odložit hlasování až o jednu hodinu. Může se to stát například při zdravotních problémech. Komise ale musí voliče o změně informovat.
Kde je moje volební místnost?
Volič hlasuje v obci, městské části či městském obvodu, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Tam je totiž veden v seznamu voličů.
Malé obce zpravidla tvoří jeden volební okrsek a pro hlasování je zřízena jedna volební místnost. Je-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, zveřejní starosta obce, které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků a kde se nacházejí volební místnosti těchto okrsků.
Dostavit se do správné volební místnosti podle adresy místa trvalého pobytu je důležité proto, že pouze u této volební komise je volič uveden v seznamu voličů.
V případě nejasností se obraťte přímo na obecní úřad.
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Dá se volit i v jiné volební místnosti?
Volič ale může obecně hlasovat i ve volební místnosti, kam podle místa trvalého pobytu nepatří. To ale jen, pokud:
- hlasuje na voličský průkaz, výjimkou jsou ale volby do zastupitelstev obcí, pro které se voličský průkaz nevydává.
- pobývá v zahraničí a zapsal se do zvláštního seznamu voličů u zastupitelského úřadu. Od roku 2025 mají tito voliči možnost i hlasovat korespondenčně. V komunálních volbách ale nelze volit ze zahraničí.
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- hlasuje do přenosné volební schránky (doma, v nemocnici, v zařízení sociální péče, ve věznici).
|Pátek 9. října
|14:00 až 22:00
|Sobota 10. října
|8:00 až 14:00
Co dělat, když nejsem v seznamu voličů?
Když volič přijde do správné volební místnosti podle adresy svého trvalého bydliště a volební komise zjistí, že jeho jméno není ve výpisu ze seznamu voličů, musí podle webových stránek ministerstva vnitra volební komisi prokázat své právo v tomto okrsku hlasovat.
To udělá platným občanským průkazem, kde je uvedena adresa trvalého pobytu. Na základě toho pak okrsková volební komise voliče do výpisu dodatečně dopíše a umožní mu hlasování.
To se může třeba stát, když se volič těsně před volbami přistěhoval. Pak musí volební komisi předložit občanský průkaz s odděleným rohem společně s potvrzením o změně místa trvalého pobytu.
Kdy můžu hlasovat do přenosné volební schránky?
Volič, který nemůže, hlavně ze zdravotních důvodů, přijít do volební místnosti, může požádat o hlasování do přenosné volební urny.
Musí ale o takovou volbu požádat u obecního úřadu či ve dnech voleb přímo u okrskové volební komise. Pro podání žádosti není předepsaný formulář. Volič může požádat písemně i ústně, třeba telefonicky.
Žádost by měla být opodstatněna závažnými důvody, zejména zdravotními či rodinnými, upozorňuje ministerstvo vnitra.
Za voličem se pak ve dnech voleb vydají dva členové volební komise. Místo, kam mají přijít s přenosnou volební schránkou, se ale musí nacházet na území volebního okrsku, který dané komisi přísluší.
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Samotné hlasování je pak podobné jako ve volební místnosti. Po prokázání totožnosti předají členové komise voliči úřední obálku a hlasovací lístky. I při volbě do přenosné volební schránky musí být zachována tajnost hlasování.
Toto hlasování může využít i volič s voličským průkazem. Ten odevzdá před hlasováním voličský průkaz členům okrskové volební komise, kteří se k němu dostavili s přenosnou volební schránkou.
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O hlasování do přenosné volební schránky může požádat například i volič, který ze zdravotních důvodů nemůže dojít do místnosti, která není bezbariérová a odhlasuje třeba z přízemí budovy, kde se volební místnost nachází.