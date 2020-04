Volby by vyhrálo ANO s nejvyšším ziskem za šest let. Hnutí pomáhá aktivita vlády v době pandemie, míní analytik

Praha Sněmovní volby by v březnu vyhrálo hnutí ANO s 34,5 procenta před ODS se 14 procenty a Piráty s 13,5 procenta. Další strany včetně ČSSD by získaly šest a méně procent. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar CZ, který v neděli zveřejnila Česká televize (ČT).

Když volební průzkumy nevycházejí. Co stojí za rozdílnými výsledky, které vyšly v jeden den? Hnutí ANO pomáhá aktivita vlády proti koronaviru, uvedl analytik Kantar CZ Pavel Ranocha. Politickou situaci v ČR hodnotilo v březnu jako dobrou 61 procent lidí, v únoru to bylo 37 procent. Lidé podle Ranochy oceňují spolupráci v době krize. Lidé byli v průzkumu dotazováni mezi 9. a 27. březnem, tedy z větší části v době, kdy už vláda zaváděla opatření proti šíření nového typu koronaviru. ANO si proti únorovému průzkumu stejné agentury polepšilo o 3,5 procentního bodu. Podle Ranochy je nynější zisk hnutí nejvyšší za posledních šest let. „My i z dalších výzkumů víme, že občané obecně aktivitu vlády v současné krizi hodnotí poměrně solidně, takže to potom pomáhá preferencím silnějšího z vládních partnerů,“ řekl Ranocha. Nové podporovatele podle něj ANO získává mezi voliči KSČM, SPD, ČSSD a také mezi nevoliči.

Ranocha poukázal na pokles podpory Pirátů z únorových 15,5 procenta na 13,5 procenta v březnu. „Tato ztráta jde tentokrát jednoznačně za vládními stranami, a to zejména k ČSSD,“ podotkl. Noví voliči sociální demokracie podle Ranochy oceňují předsedu strany a Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka a jeho schopnost srozumitelně vysvětlit vládní opatření proti koronaviru. ČSSD si proti únoru polepšila o půl procentního bodu na šest procent. O procentní bod vyšší zisk než v únoru volební model přisoudil ODS. Shodně 5,5 procenta by v březnu získali komunisté, SPD, STAN a TOP 09. Pro SPD a STAN je to pokles o procentní bod, pro komunisty nárůst o procentní bod. TOP 09 zůstala na svém. Lidovce si vybralo 4,5 procenta lidí, kvůli nižšímu než pětiprocentnímu zisku by se tak do Sněmovny nedostali. V únorovém průzkumu měli rovných pět procent. Volební model započítal odpovědi 924 účastníků průzkumu, kteří nevylučují účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné, že volbu své preferované politické strany či hnutí změní. Statistická chyba u menších stran je plus minus 1,1 procentního bodu, u větších až 3,1 procentního bodu. K hodnocení politické situace Ranocha uvedl, že jako dobrou nebo velmi dobrou ji dlouhodobě vidí kolem 30 procent lidí. Březnových 61 procent je podle něj naprosto bezprecedentní číslo. „Lidé oceňují, když naše politická reprezentace je schopná v této nelehké době odložit vzájemnou nevraživost a spolupracovat na tom, abychom z té krize vyšli co nejlépe,“ řekl Ranocha.