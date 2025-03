Pavel upír, SPOLU vyfouklo ANO nejhoršího premiéra. Bude se přiostřovat, míní experti

Vlnu reakcí i šetření dohledového úřadu spustila nedávno kampaň hnutí ANO. Celé Česko totiž zaplavily billboardy a plakáty, na kterých je Petr Fialu označen za „nejhoršího premiéra na světě“.

Na billboardech a plakátech také mimo jiné stojí, že vláda zdražila léky, energie či jízdné. Kampaní se poté zabýval i dohledový úřad. Případ ale odložil. „Lež ještě není přestupek a kampaň ještě neběží,“ konstatoval v minulém týdnu dohledový úřad.

Byť Fialova ODS v reakci na Babišovu kampaň upozornila, že ANO by se mělo raději zapojit do seriózního dialogu o závažných tématech, tak nyní přišla s „odvetou“.

Ve středu na sociální síti X zveřejnila totiž informaci ohledně domény nejhorsipremier.cz. Tedy výrok, který vypustilo hnutí ANO. Jenže doménu si pod tímto názvem podle webu nic.cz nechala zaregistrovat právě ODS. Na samotném webu je dostupný generátor s vizuálem Babiše.

„Musíte předpokládat, co udělá ten druhý“

Politolog Milan Školník z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze pro iDNES.cz ohledně zabrané domény uvedl, že je to od ODS taktika.

„Je to chytré. Hnutí ANO si to bývalo mohlo zaregistrovat. Je to zajímavé tím, že jak se kampaně více přesunuly do virtuálního prostředí, a to především v době covidu, tak se musí myslet i na tyhle věci,“ komentoval Školník.

Podle jeho slov tak strany musí sledovat i virtuální prostředí. „Pak mohou strany působit i nekompetentně, že si to třeba nehlídají,“ podotkl politolog s tím, že danou záležitost spíše nebere jako útok na Andreje Babiše.

„Spíše jako vyfouknutí domény hnutí ANO, aby tam nemohlo prezentovat Petra Fialu jako nejhoršího premiéra, což dělá ve venkovní kampani,“ doplnil politolog a zároveň uvedl, že taktika politických stran se zdokonaluje. „Musíte předpokládat, co udělá ten druhý,“ upozornil Školník.

„Ochotni obětovat nevinné“

Do různých kampaní se pouští i další strany a hnutí. Například hnutí Stačilo! si do kampaně vybralo prezidenta Petra Pavla. Toho na vizuálu zobrazilo jako upíra.

„Ochotni obětovat nevinné. Petr Pavel podporuje vyslání českých vojáků na Ukrajinu!“ stojí na vizuálu, který Stačilo! zveřejnilo o víkendu na sociálních sítích. Jenže na příspěvek reagoval i Hrad, který ho nahlásil Metě (provozovatel Facebooku pozn. red.).

„Kancelář prezidenta republiky nahlásila příspěvek společnosti Meta, protože obsahoval nepravdivé informace a obrazové manipulace. Podobný typ příspěvků, které záměrně poškozují a polarizují, je ve slušné společnosti potřeba jasně pojmenovat a distancovat se od nich,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí Hradu Karolína Blinková.

„Strach je v rozhodování silný faktor“

Karel Komínek z Institutu politického marketingu pro iDNES.cz ohledně negativních kampaní uvedl, že se používají, protože povětšinou velmi dobře fungují.

„V politické komunikaci je klíčové vyvolat nějakou emoci, která nakonec přiměje voliče něco udělat, a právě negativní kampaně často mohou vyvolat emoce nejsilnější. Často se jedná o pocit strachu – z neznáma či ohrožení,“ vysvětlil Komínek.

Podobně to vidí i marketingový expert Lesenský. „Negativní kampaň se obecně nepoužívá proto, abyste přebrali hlasy jiných politických subjektů, ale abyste aktivizovali nerozhodnuté. A strach je v tomto rozhodování silný faktor,“ popsal pro iDNES.cz.

Negativní kampaně mají podle jeho slov voliče mobilizovat. „Mají jim vytvořit názor, že ti proti nám jsou výrazně horší než my. Chaos je pak důsledkem emocí, které kampaně vyvolávají. Racionalita je upozaděna,“ doplnil Lesenský.

Využívá silné emoce

Komínek ohledně negativních kampaní ještě podotkl, že může pomoci zdůraznit klíčové téma, ale častěji spíše pomáhá vytvořit dichotomii „my vs. oni“, přičemž využívá silné emoce.

„Neslouží ani tak k tomu, aby přesvědčila zapáleného voliče pro volbu jiné strany, ale k tomu, aby odradila vlažného podporovatele, klidně od účasti ve volbách,“ popsal politický marketér s tím, že právě tohle bude pravděpodobně klíčové v letošních volbách, kdy se může část voličů již nyní cítit zklamaná výkonem současné vlády.

„Hnutí ANO to nejspíše využije a tento pocit se bude snažit zesílit,“ doplnil a současně dodal, že nejsilnější trumfy si všechny strany nechávají v rukávu do ostré fáze kampaně, která začne s přelomem prázdnin či dokonce do posledního týdne: „Vytáhnout něco silného dříve povětšinou nedává smysl.“