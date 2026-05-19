Voličský průkaz umožňuje každému voliči v České republice hlasovat kdekoliv mimo svůj volební okrsek, který určuje adresa trvalého bydliště. Pro každé volby se vydává znovu, není možné ho použít opakovaně.
Kdy, kde a jak mohu zažádat o voličský průkaz?
O voličský průkaz může požádat každý volič. Průkaz mu umožní hlasovat mimo okrsek, kde má trvalé bydliště. Je jednotný pro všechny druhy voleb s výjimkou voleb do zastupitelstev obcí, pro které se nevydává.
O průkaz lze zažádat písemně na poště, kde je ale kvůli úřednímu ověření totožnosti nutné navštívit Czech Point. Osobně lze požádat o voličský průkaz na obecním úřadě. Elektronicky je to pak možné pomocí datové schránky.
O voličský průkaz lze požádat i u zastupitelského úřadu v zahraničí, u kterého je volič zapsán do zvláštního seznamu voličů.
O voličský průkaz je nutné požádat nejpozději do 16. hodiny sedm dní před prvním dnem voleb, pokud se jedná o písemnou či online žádost.
Další možnost je dostavit se osobně na obecní úřadě v místě trvalého bydliště, a to nejpozději dva dny do 16. hodiny před prvním dnem voleb.
Co musí žádost obsahovat?
Žádost o voličský průkaz musí obsahovat jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně adresu pro doručení voličského průkazu.
Písemná žádost musí být opatřené úředně ověřeným podpisem voliče.
Můžu požádat o voličský průkaz i pro někoho jiného?
Ne. Při podání žádosti totiž musí obecní úřad zcela jednoznačně identifikovat žadatele o voličský průkaz.
Kde se voličský průkaz vyzvedává?
Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči voličský průkaz anebo jej voliči zašle.
Průkaz může na obecním úřadu nebo zastupitelském úřadu vyzvednout pověřená osoba, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu.
Jak se s voličským průkazem volí?
Pro voliče hlasujícího na voličský průkaz platí stejná pravidla jako pro ostatní voliče. Tedy, před samotným hlasováním musí prokázat členům volební komise svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem (cestovním, diplomatickým, služebním pasem anebo cestovním průkazem). Navíc ale musí komisi odevzdat voličský průkaz. Od komise pak obdrží prázdnou obálku a sadu volebních lístků.
Co dělat při ztrátě či odcizení, nebo když průkaz nedorazil?
V takovém případě nelze volit. Za ztracený, odcizený nebo nedoručený voličský průkaz se duplikát nevydává.