Sněmovní volby by vyhrálo ANO, ale pohoršilo by si. Druzí by skončili Piráti, tvrdí průzkum

Praha Sněmovní volby by v květnu vyhrálo ANO s 27,5 % hlasů. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar TNS, který v neděli zveřejnila Česká televize (ČT). Druzí by v květnu skončili Piráti s 17,5 % a třetí ODS s 12,5 % hlasů. Do dolní komory by se dostalo sedm politických stran, KDU-ČSL a TOP 09 by nepřekročily pětiprocentní hranici, který je pro vstup do ní potřeba.

Květnový výsledek ANO by byl o 2,5 % bodu horší než v dubnu, kdy mělo hnutí 30 %. O 1,5 % bodů na 17,5 % by si naopak polepšili Piráti. Za nimi by skončili občanští demokraté, kteří od dubna ztratili jeden procentní bod a v květnu by dostali 12,5 %.

Na dalším místě by se umístila SPD s 10,5 % hlasů, což je o dva procentní body víc než měla o měsíc dříve. Sociální demokraté si pohoršili o půl procentního bodu a získali by šest procent hlasů. Mírný nárůst podporovatelů zaznamenali komunisté, kteří by dostali 6,5 %. Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny by aktuálně překročilo ještě STAN se sedmi procenty.

Průzkum se uskutečnil mezi 11. a 31. květnem, tedy před zasláním předběžných návrhů auditu Evropské komise k dotacím, ze kterých vyplývá, že je premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu zájmu. Průzkumu se účastnilo ho 885 lidí, kteří nevyloučili účast ve volbách a deklarovali, že svou volbu nezmění.