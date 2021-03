Sněmovní výbor: Pokud vláda nedá armádě slíbených 5 miliard, ohrozí tím obranyschopnost státu

Praha Sněmovní výbor pro obranu vyzval vládu, aby do konce března armádě převedla slíbených pět miliard korun, jinak ohrožuje obranyschopnost státu. Poslanci výboru dnes zároveň přijali usnesení, ve kterém nesouhlasí s harmonogramem na přípravu zakázky na nákup bojových vozidel pěchoty za asi 50 miliard korun. Podpis smlouvy by totiž podle ministerstva obrany mohly připadnout nejdříve na přelom třetího a čtvrtého čtvrtletí, tedy do období voleb.

Kolem Sputniku se ve sněmovně rozpoutala bouřlivá debata. Jedná se o bezpečnost našich lidí, řekl lidovec Poslanci na základě požadavku komunistů převedli loni v prosinci deset miliard korun z rozpočtu ministerstva obrany do rezervy státního rozpočtu. KSČM jinak nechtěla státní rozpočet jako celek podpořit. Zástupci vlády poté slíbili celou částku ministerstvu vrátit už na začátku ledna, nakonec ale kabinet obraně převedl zpět až na konci ledna pouze pět miliard korun. O dalších pěti miliardách slíbil rozhodnout později. Zástupci vlády hovořili o termínu do konce února, dosud ale peníze obrana nedostala. Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) je příslib navrácení peněz do konce března.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) koncem února řekla, že vláda peníze převede ve chvíli, kdy je bude ministerstvo potřebovat a až si o ně řekne. Podle Metnara byl již stanoven termín, kdy záležitost vláda projedná, v neděli před jednáním vlády ale byl zrušen. Okolnosti kolem politického vyjednávání navrácení peněz označil za velmi smutnou zkušenost. Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý novinářům na dotaz, zda peníze budou převedeny ještě v březnu, řekl, že je spíše otázkou na ministerstvo financí. „Počítáme samozřejmě, že peníze do rozpočtu obrany vrátíme, jak jsme slíbili,“ řekl. Metnar považuje termín převodu peněz na konci března za mezní, poté by ministerstvo muselo začít řešit, jak dále bude postupovat. Část peněz totiž úřad částečně převedl z mandatorních výdajů, kam je bude muset vrátit. Krátit by se musely jiné rozpočtové položky. Ohroženy tak jsou některé zakázky, včetně letošní asi čtyřmiliardové splátky na nákup bojových vozidel pěchoty.