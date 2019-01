Sněžení zkomplikovalo provoz autobusů v Praze a okolí, plzeňskou dálnici zavřely nehody

Praha Husté sněžení zkomplikovalo v pátek odpoledne a večer provoz autobusů MHD po celé Praze. Některé spoje nabraly desítky minut zpoždění, problémy měly i mnohé příměstské linky mířící do obcí sousedního Středočeského kraje. Vyplývá to z informací pražského dopravního podniku a společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v hlavním městě a okolí.

Se zpožděním autobusů a omezeným provozem kvůli špatně sjízdným komunikacím musejí cestující zatím počítat do odvolání. „Zpoždění trvá, i když kolem 18:00 se silnice posypaly a provoz se rozjel. Autobusy dál nabírají zpoždění v řádu minut až desítek minut také proto, že všichni účastníci silničního provozu jezdí pomaleji a opatrněji,“ řekla ČTK mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.

Komplikace potkaly i příměstské autobusy, podle webu Ropidu se to kolem 19:00 týkalo 17 spojů jezdících například do obcí Okoř, Hostín, Smečno, Hradišťko, Pikovice a dalších. Některé linky nevyjely vůbec, některé byly zkráceny. „Důvodem problémů jsou buď dopravní nehody, zablokování komunikace jiným vozidlem, nebo to, že autobusy na zasněžených silnicích samy zapadnou,“ uvedl mluvčí Ropidu Filip Drápal.

Problémy se nevyhnuly ani železnici v hlavním městě, kvůli napadanému sněhu se porouchala výhybka na smíchovském nádraží. Vlaky mohly podle webu Českých drah projíždět jen na omezeném počtu kolejí. Například cestující, kteří měli ze Smíchova odjet večerním rychlíkem Vysočina, se museli jiným spojem přesunout na hlavní nádraží a tam na vlak mířící do Jihlavy přestoupit.

D5 na Tachovsku uzavřely nehody

Několik nehod uzavřelo v pátek večer na více než hodinu dálnici D5 na Tachovsku ve směru na Prahu. Oznámili to silničáři a policie. Původně se objevily informace o zraněných, ale policisté a zdravotníci uvedli, že se nehody obešly bez zranění. Na D5 v době, kdy se nehody staly, podle údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR sněžilo, takže vozovka byla mokrá, případně se zbytky rozbředlého sněhu. Také viditelnost byla podle silničářů kvůli sněžení snížená.

Nehody se staly před 18:30 na 128. a 122. kilometru D5. Na jednom místě se srazilo nákladní a osobní auto. Na druhém narazil kamion do svodidel a jedno osobní auto také vyjelo z dálnice a převrátilo se na střechu. Mluvčí krajské policie Martina Korandová ČTK řekla, že při nehodách se nikdo nezranil. Také mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová potvrdila, že u nehod na dálnici zdravotníci nemuseli zasahovat.

Kvůli nehodám byla doprava z dálnice odkloněna na exitu 128 Bor a řidiči se mohli vracet na dálnici na exitu 119 Benešovice. Provoz byl obnoven před 20:00.