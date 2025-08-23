V Krkonoších se už přihlásila zima. Ráno bylo na Sněžce pocitově pod nulou

Na hřebenech Krkonoš se výrazně ochladilo. Na Sněžce teplota dnes ráno klesla ke dvěma stupňům Celsia. Pocitová teplota kvůli větru byla dopoledne kolem minus tří stupňů. Vyplývá to z dat z měřicí stanice Poštovny Anežka na vrcholu hory. Ještě ve čtvrtek bylo na Sněžce asi 13 stupňů nad nulou.

Silný vítr v sobotu ráno také zastavil horní úsek lanovky na Sněžku. Mimo provoz bude zřejmě celý den, uvedl vedoucí lanovky Jiří Špetla.

Studený vzduch od severozápadu přinesl do Krkonoš ochlazení již v pátek, kdy se teploty na nejvyšší české hoře pohybovaly kolem pěti stupňů. V Peci pod Sněžkou bylo dnes ráno asi deset stupňů nad nulou, zatímco ve čtvrtek bylo ve středisku kolem 17 stupňů a v pátek kolem 14 stupňů.

Podle dat z Poštovny Anežka měl dnes dopoledne na Sněžce vítr v nárazech rychlost až 70 kilometrů v hodině. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Když je horní úsek lanovky z Růžové hory na Sněžku mimo provoz, mohou se lidé z mezistanice Růžová hora na Sněžku vydat pěšky, trasa měří 2,5 kilometru.

Provoz ostatních lanovek v Krkonoších vítr neomezil. Na hřebeny hor se lidé mohou dostat lanovkami z Janských Lázní na Černou horu, z Pece pod Sněžkou na Hnědý vrch, ze Špindlerova Mlýna na Medvědín a na Pláně, z Velké Úpy na Portášky nebo z Harrachova na Čertovu horu.

