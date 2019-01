Sníh a silný vítr komplikují dopravu, uzavřeny jsou silnice na Boží Dar i do Janských lázní

Karlovy Vary Sníh a silný vítr v pondělí opět zablokovaly silnice i železnice a přerušily dodávky proudu. V krušnohorském Božím Daru dál trvá kalamitní stav a ráno byla uzavřena sněhem zavátá silnice I/25 na Boží Dar od abertamské křižovatky. Znovu stoupl na 15 000 počet poruch elektrického vedení. Během neděle se sice podařilo odstranit většinu předchozích poruch, ale vítr v noci na pondělí znovu shazoval stromy na vedení. Nejvíce foukalo na Sněžce, v poryvech až 130 km/hod, mimo hory to bylo na Vysočině, v Dukovanech a Náměšti 94 km/hod.

Počasí potrápilo hlavně horské oblasti v Čechách. Nejvýše položené město republiky, Boží Dar v Krušných horách, už od začátku roku bojuje se sněhem. Od pátku je tam vyhlášen kalamitní stav. V pondělí ráno silničáři uzavřeli silnici I/25 od abertamské křižovatky nad Jáchymovem a uzavřeny zůstávají další krušnohorské silnice. V okolí města platí zákaz vstupu do lesů a skiareály avizovaly, že v pondělí budou kvůli výstraze meteorologů před silným větrem mimo provoz. Silničáři vyzývají turisty, aby do horských oblastí Karlovarského kraje nejezdili. Důvodem je právě velmi silný vítr.

V Libereckém kraji také padající stromy dopravu i dodávky elektřiny komplikovaly padající stromy. Hasiči kvůli nim v noci vyjížděli nejčastěji na Semilsku a Jablonecku. Ráno kvůli větru nejezdily vlaky mezi Desnou a Tanvaldem, trať se podařilo před 06:00 zprovoznit. V Jablonci nad Nisou platí od čtvrtka kvůli sněhu kalamitní stav, v pondělí se bude rozhodovat o jeho odvolání. Kvůli popadaným stromům je od noci uzavřena



Rovněž na východě Čech dělalo počasí problémy. Kvůli padajícím stromům je uzavřena silnice I/11 přes Suchý Vrch na Orlickoústecku. Kvůli většímu množství popadaných stromů je uzavřena i silnice na Mnich na Pelhřimovsku.

V noci na pondělí se kvůli větru také opět zvýšil počet odběrných míst bez elektřiny. V neděli kvůli pádům stromů pod náporem sněhu nejprve vystoupal počet míst bez proudu až na 18 000. Během dne se dařilo energetikům poruchy odstraňovat, takže po 23:00 bylo míst bez elektřiny jen kolem 3000. Přes noc pak ale počet míst bez proudu stoupl na 15 000. Poruch na vedení vysokého napětí bylo ráno kolem tří desítek, hlavně na severu a západě Čech, řekla mluvčí energetické skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

„Při nedělní oblevě mrholilo do napadaného sněhu, který ztěžkl, a co se udrželo, teď shodil vítr,“ popsala příčiny pádů stromů Holingerová. „Věříme, že se počasí během dne umoudří, že popadalo to, co mělo popadat, a že většinu poruch opravíme během dnešního dne,“ doplnila.