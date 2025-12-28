Na přelomu roku bude v Česku vydatně sněžit, hrozí závěje

Autor: ,
  10:21aktualizováno  10:21
V příštím týdnu bude v Česku hodně sněžit. Zpočátku se to bude týkat hlavně hor na severu, postupně by ale mělo sněžit na většině území. Sníh se v menší míře objeví i v nižších polohách. Od úterý bude také větrno, na horách proto hrozí závěje a sněhové jazyky. Na síti X o tom v neděli informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Sněžení na šumavské Kvildě. (27. října 2025)

Sněžení na šumavské Kvildě. (27. října 2025) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Sněžení na šumavské Kvildě. (27. října 2025)
Sněhová kalamita na silnici u Konecchlumí na Jičínsku po cestě do Krkonoš. (6....
Až desítky centimetrů sněhu napadly na začátku víkendu na severovýchodě...
Sněžení komplikovalo ve čtvrtek ráno dopravu na Lipensku. (18. dubna 2024)
8 fotografií

„Příští týden si sněhu konečně užijeme a to hlavně na horách. První sněhová nadílka přijde již s ochlazením později v pondělí, v noci na úterý a ze začátku úterního dne,“ uvedl ČHMÚ. Do úterý může hlavně v Jizerských horách, Krkonoších, patrně i Krušných horách a možná i v Jeseníkách a Beskydech nasněžit až deset centimetrů sněhu.

V nižších polohách může v pondělí ještě i pršet nebo padat déšť se sněhem. Nasněží tam jen místy maximálně jednotky centimetrů, mírně více sněhu napadne zřejmě v nižších polohách Českomoravské vrchoviny.

„Další velmi zajímavá sněhová situace přijde pak na Silvestra,“ podotkli meteorologové. Sněhu by mohlo být více, navíc bude dost foukat a to hlavně na horách, kde se budou tvořit závěje. Četné budou na Silvestra i sněhové jazyky. „Přesné úhrny sněhu na Silvestra zatím nebudeme zveřejňovat, nejistota je zatím příliš vysoká a dostupné globální modely s nižším rozlišením nedokážou navíc zachytit lokální maxima sněhu hlavně v horských oblastech,“ upozornili meteorologové.

Radarový snímek srážek

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Na horách ale podle nich napadne opět až deset centimetrů sněhu, lokálně i více. V nižších polohách to bude méně, ale i tam by mohlo na většině území alespoň několik centimetrů napadnout. Nárazy větru budou mít v nížinách rychlost 55 a 70 km/h, na horách budou silnější.

„Další porce sněžení přijde na začátku roku 2026. Podmínky pro lyžování se se vstupem do nového roku výrazně zlepší,“ dodali meteorologové.

Vstoupit do diskuse

Co přinese rok 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.