Na přelomu roku bude v Česku vydatně sněžit, hrozí závěje

„Příští týden si sněhu konečně užijeme a to hlavně na horách. První sněhová nadílka přijde již s ochlazením později v pondělí, v noci na úterý a ze začátku úterního dne,“ uvedl ČHMÚ. Do úterý může hlavně v Jizerských horách, Krkonoších, patrně i Krušných horách a možná i v Jeseníkách a Beskydech nasněžit až deset centimetrů sněhu.
V nižších polohách může v pondělí ještě i pršet nebo padat déšť se sněhem. Nasněží tam jen místy maximálně jednotky centimetrů, mírně více sněhu napadne zřejmě v nižších polohách Českomoravské vrchoviny.
„Další velmi zajímavá sněhová situace přijde pak na Silvestra,“ podotkli meteorologové. Sněhu by mohlo být více, navíc bude dost foukat a to hlavně na horách, kde se budou tvořit závěje. Četné budou na Silvestra i sněhové jazyky. „Přesné úhrny sněhu na Silvestra zatím nebudeme zveřejňovat, nejistota je zatím příliš vysoká a dostupné globální modely s nižším rozlišením nedokážou navíc zachytit lokální maxima sněhu hlavně v horských oblastech,“ upozornili meteorologové.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz
Na horách ale podle nich napadne opět až deset centimetrů sněhu, lokálně i více. V nižších polohách to bude méně, ale i tam by mohlo na většině území alespoň několik centimetrů napadnout. Nárazy větru budou mít v nížinách rychlost 55 a 70 km/h, na horách budou silnější.
„Další porce sněžení přijde na začátku roku 2026. Podmínky pro lyžování se se vstupem do nového roku výrazně zlepší,“ dodali meteorologové.