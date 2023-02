Sněžení na Liberecku komplikuje dopravu, kamiony nesmí do Polska

Na některých místech republiky hrozí i silný vítr. V sobotu ráno byla prozatím situace vesměs klidná. Dopravní komplikace hlásí jen Liberecký kraj, kde silničáři uzavřeli pro kamiony frekventovanou silnici do Polska.

Omezení by mělo platit až do nedělní půlnoci. Podle stavu sjízdnosti a vývoji počasí se může být termín uzavírky změnit, sdělil Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti.

V návaznosti na toto opatření bylo podle Svobody aktivováno veškeré dopravní značení. „Doporučená alternativní trasa pro nákladní vozidla je přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou na silnici 35. Apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem,“ zdůraznil.

Meteorologové očekávají silné sněžení

Meteorologové očekávají silné sněžení, v Jizerských horách a Krkonoších může o víkendu napadnout až 60 centimetrů sněhu, varují také před možnou tvorbou sněhových jazyků, zmrazků a náledí. V Krušných horách pak až 25 centimetrů.

Osmnáctikilometrový úsek silnice z Tanvaldu na Harrachov se v posledních letech pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů uzavírá při každém silnějším sněžení. K zablokování silnice tam stačí jediný uvízlý kamion.

Na uzavření tahu do Polska přes Krkonoše upozorňuje proměnné dopravní značení, do jehož vybudování investovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přes deset milionů korun. Značky motoristé mohou vidět na hlavních tazích už v Příšovicích, Jablonci nad Nisou nebo Vratislavicích.

HZS LIBERECKÉHO KRAJE @hzs_lk Během pátečního dne zasahovali hasiči po celém Libereckém kraji u šesti dopravních nehod, z nichž převážná většina se neobešla bez zranění. S ohledem na návrat zimního počasí, sněhovou pokrývku a s ohledem na vydanou výstrahu @CHMUCHMI o možném náledí – jezděte opatrně! https://t.co/Ju5PN9yC08 oblíbit odpovědět

V Libereckém kraji sněží, v nižších polohách přechází sněžení v déšť se sněhem. I na hlavních tazích leží zbytky sněhu a mohou klouzat. Pozor by si měli dát řidiči nákladních aut hlavně ve stoupáních. Teploty v kraji se pohybují od minus dvou do tří stupňů, podle meteorologů se ale bude ochlazovat a sněžit bude na celém území kraje. Zesilovat bude i vítr, který může na horách v nárazech přesáhnout i 70 kilometrů v hodině. Mohou se tak tvořit sněhové jazyky.

V Krkonoších zatím asi osm centimetrů sněhu

Sníh již v noci dorazil i do Krkonoš, kde zatím napadlo asi osm centimetrů sněhu. Sněžení zasáhlo i vyšší polohy Jičínska a Orlické hory. Na silnicích zůstává rozbředlý nebo ujetý sníh.

V Peci pod Sněžkou se po 08:00 střetlo osobní auto se sypačem. Nehoda se obešla bez zranění. „V místě je kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, uvedla policie.

V Krkonoších a v severní části Náchodska by mělo sněžit i přes den. Meteorologové vydali pro severní část Trutnovska výstrahu před silným sněžení, kdy by do nedělní půlnoci mohlo napadnout 30 až 60 centimetrů sněhu. Na Náchodsku by to mohlo být deset až 25 centimetrů.

Pohled na Pec pod Sněžkou, kde ráno panovaly teploty okolo jednoho stupně pod nulou. | foto: kamery.humlnet.cz

Silničáři vyjeli v sobotu ráno ošetřit silnice hlavně na Trutnovsku, Rychnovsku, Náchodsku a Jičínsku. Silnice v nižších polohách Královéhradeckého kraje byly dnes ráno po dešťových přeháňkách mokré.

Na Olomoucku sněží v nejvyšších polohách

Vydatně sněžit začalo i v nejvyšších polohách Olomouckého kraje. Podle silničářů jde především o oblast Červenohorského sedla a Skřítku, na silnicích tam leží rozbředlý sníh, informuje ŘSD. V níže položených oblastech na severu kraje padá déšť se sněhem a cesty jsou většinou holé a mokré. Teploty se v kraji dnes ráno pohybují v rozmezí od minus tří až do pěti stupňů nad nulou.

„Sněží pouze na kopečkách v nejvyšších oblastech, jde o Červenohorské sedlo a Skřítek, dole jsme silnice preventivně chemicky ošetřili, zatím zde padá déšť se sněhem,“ řekl v sobotu ráno dispečer šumperských silničářů. Na Jesenicku je nyní zataženo a rovněž sněhové přeháňky, i tam teploty padají až pod bod mrazu. Silnice jsou holé a mokré po chemickém ošetření a sjízdné bez omezení, uvedlo ŘSD.

Silnice v ostatních okresech kraje jsou holé a mokré, na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku se vyskytují dešťové přeháňky, pouze ve vyšších polohách Šternberska poletuje sníh.

Na Pardubicku slabá vrstva sněhu

Řidiči by měli být opatrní i v Pardubickém kraji, kde se teploty v sobotu ráno pohybovaly většinou od jednoho do tří stupňů nad nulou.

Slabá vrstva sněhu ráno pokrývala silnici první třídy číslo 11 v úseku Jablonné nad Orlicí - Červená Voda. Sníh pokrýval i silnice v okolí Hlinska na Chrudimsku. Na Orlickoústecku by dnes mohl vítr na silnicích tvořit sněhové jazyky, varovali meteorologové.

Sněhové přeháňky by se v Pardubickém kraji měly objevovat i přes den, v polohách pod 300 metrů nad mořem se čeká déšť. Teploty by se měly pohybovat od dvou do pěti stupňů.

