V Krkonoších fouká a má zase sněžit. Někde stouplo lavinové nebezpečí

  10:19
V Krkonoších od neděle platí zejména na severních svazích hor druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. Na hřebenech je 30 až 70 centimetrů sněhu, více ho je na závětrných svazích a žlabech, uvádí Horská služba Krkonoše.
První, nejmírnější stupeň lavinového nebezpečí horská služba na české straně Krkonoš vyhlásila v pátek 2. ledna.

Druhý stupeň znamená mírné nebezpečí lavin, podmínky pro túry jsou převážně bezpečné.

„Za posledních 24 hodin napadlo 15 centimetrů nového sněhu a za poslední sněžení 70 cm nového sněhu v kombinaci se silným jihozápadním větrem. Během dne budou srážky sněhové v kombinaci s jihozápadním větrem,“ sdělil dnes vedoucí lavinové komise horské služby a horský záchranář ze Špindlerova Mlýna Robert Dlouhý.

Více sněhu je na severních svazích Krkonoš, zejména na polské straně, kde platí druhý stupeň lavinového nebezpečí. Jde o oblast Sněžných jam (Śnieżne Kotły), Kotle Malého a Velkého stavu (Mały a Wielki Staw), Kotle Lomničky (Kociol Lomniczki) a Kotle pod Šišákem.

Na závětrných svazích nad pásmem lesa se mohou vlivem větru vyskytnout deskové laviny z navátého sněhu.

„Uvolnění laviny je možné hlavně při velkém dodatečném zatížení, výjimečně i při malém dodatečném zatížení, a to zejména na strmých svazích většinou uvedených v lavinové předpovědi. Možnost samovolného uvolnění velmi velkých lavin se nepředpokládá. Lze očekávat pouze laviny středních rozměrů, které se většinou zastaví ještě na svahu,“ uvedl Dlouhý.

První stupeň lavinového nebezpečí v Krkonoších nadále platí na jižním úbočí Sněžky, v Obřím, Labském a Modrém dole a v údolí Bílého Labe. „Tam je uvolnění laviny možné jen při velkém dodatečném zatížení, a to pouze ojediněle ve velmi strmém extrémním terénu,“ uvedl Dlouhý. Podle něj je tendence lavinového nebezpečí setrvalá.

Lavinovými lokalitami na české straně Krkonoš jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl. Na polské straně to jsou Sněžné jámy, Kociol Lomniczki (Kotel Lomničky) nebo Bialy Jar.

Ročně v horách sjede několik desítek lavin, které však nezasahují obydlená místa, sjezdové tratě či přístupové cesty.

V Krkonoších bylo ráno mrazivé. U hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo skoro jasno, 12 stupňů pod nulou a 29 cm sněhu, z toho 12 cm nového, vyplynulo z informací horské služby.

Česko čeká podle předpovědi meteorologů mrazivý týden. V tomto týdnu bude v Česku sice většinou slunečno, ale mrznout bude i přes den. V noci a k ránu teploty klesnou i k minus 16 stupňům Celsia, v mrazových lokalitách ještě níže. Před víkendem spolu s oteplením přibude i oblačnosti, na horách by mělo začít opět sněžit.

