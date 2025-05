the Tomáš Hejtmánek Autor:

14:18

Do Krkonoš se naplno vrátilo zimní počasí. Na hřebenech je kolem 25 centimetrů sněhu a další by měl připadnout. Horští záchranáři upozorňují turisty, aby do hor vyráželi se zimní výbavou a v teplém oblečení. Sníh je v polohách nad 1000 metrů nad mořem. Jeho množství překvapilo i horaly, kteří již přezuli svá auta na letní pneumatiky a z obecních vozidel demontovali zimní nástavby. Na Pomezních Boudách tak musel zapadlá auta tahat traktor.