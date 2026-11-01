Sníh pokryl Šumavu i Krkonoše, výraznější nadílka se dá očekávat v půlce listopadu

Téměř deseticentimetrový příděl sněhu měly v neděli ráno také jesenický Malý Děd, šumavský Blatný vrch i krkonošská Labská bouda. V ostatních pohořích tolik nesněžilo, na hřebenech tam napadlo zatím jen pár centimetrů sněhu.
„Hřebeny hor se dle očekávání probudily do bílého rána. Nasněžilo na všech našich největších horách. Praděd hlásí 15 centimetrů sněhu, kolem deseti centimetrů napadlo místy i na hřebenech Krkonoš a Šumavy,“ uvedli meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Praděd ležící v nadmořské výšce 1490 metrů zatím podle údajů ČHMÚ v začínající zimní sezoně souvislou sněhovou pokrývku až dosud neměl, krkonošské hřebeny hlásily v uplynulých dnech několik málo centimetrů.
Během neděle budou na celém území pokračovat nízké teploty, udrží se kolem deseti stupňů Celsia. Od pondělí však budou klesat, postupně se sníží až na čtyři stupně. V noci by teploty mohly klesnout až k bodu mrazu.
V příštím týdnu očekávají meteorologové, že bude oblačno až zataženo a ojediněle déšť, na horách místy srážky a většinou budou sněhové. V závěru týdne budou srážky ustávat a oblačnosti bude částečně ubývat.
V půlce listopadu by se pak mohla sněhová pokrývka posunout i mimo hory.
„Jsou to ale první předpoklady. Vše se bude ještě měnit a z naší strany postupně upřesňovat,“ napsali na sociálních sítích meteorologové ze stránky Meteo včasné varování.