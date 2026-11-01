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Sníh pokryl Šumavu i Krkonoše, výraznější nadílka se dá očekávat v půlce listopadu

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  9:57aktualizováno  10:39
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V noci na neděli výrazně sněžilo na Šumavě a v Krkonoších, sníh pokryl Horskou Kvildu či Kubovu Huť, ale i skiareál ve Špindlerově mlýně. Studené teploty vydrží i v dalším týdnu, první výraznější sněžení se dá očekávat podle meteorologů v půlce listopadu.

Téměř deseticentimetrový příděl sněhu měly v neděli ráno také jesenický Malý Děd, šumavský Blatný vrch i krkonošská Labská bouda. V ostatních pohořích tolik nesněžilo, na hřebenech tam napadlo zatím jen pár centimetrů sněhu.

Na Šumavě napadl sníh, pohled na Kubovu Huť. (1. listopadu 2026)
Na Šumavě napadl sníh, pohled na Horskou Kvildu. (1. listopadu 2026)
Sníh mají také ve Špindlerově mlýně, zde fotografie ze sjezdovky na Svatém Petru. (1. listopadu 2026)
Pohled ze Sněžky směrem na Pomezní boudy z webové kamery v pondělí dopoledne (12. října 2026)
7 fotografií

„Hřebeny hor se dle očekávání probudily do bílého rána. Nasněžilo na všech našich největších horách. Praděd hlásí 15 centimetrů sněhu, kolem deseti centimetrů napadlo místy i na hřebenech Krkonoš a Šumavy,“ uvedli meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Praděd ležící v nadmořské výšce 1490 metrů zatím podle údajů ČHMÚ v začínající zimní sezoně souvislou sněhovou pokrývku až dosud neměl, krkonošské hřebeny hlásily v uplynulých dnech několik málo centimetrů.

Během neděle budou na celém území pokračovat nízké teploty, udrží se kolem deseti stupňů Celsia. Od pondělí však budou klesat, postupně se sníží až na čtyři stupně. V noci by teploty mohly klesnout až k bodu mrazu.

V příštím týdnu očekávají meteorologové, že bude oblačno až zataženo a ojediněle déšť, na horách místy srážky a většinou budou sněhové. V závěru týdne budou srážky ustávat a oblačnosti bude částečně ubývat.

V půlce listopadu by se pak mohla sněhová pokrývka posunout i mimo hory.

„Jsou to ale první předpoklady. Vše se bude ještě měnit a z naší strany postupně upřesňovat,“ napsali na sociálních sítích meteorologové ze stránky Meteo včasné varování.

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