Čeká nás mrazivý víkend. Na horách už leží sníh, skiareály vyhlížejí začátek sezóny

Česko vyhlíží mrazivý víkend. Přes den se budou teplotní maxima pohybovat nejčastěji jen okolo nuly. Už v pátek ráno napadlo na horách několik centimetrů sněhu. Lyžařské areály se proto připravují na začátek sezóny.
„Čekají nás mrazivá rána. Zvláště v Čechách vydrží na mnoha místech přes víkend i celodenní mráz,“ předpovídá Český meteorologický úřad (ČHMÚ).

Sníh v pátek ráno ležel na většině českých pohoří. „Na hřebenech Krušných hor, Šumavy, Jizerských hor a Krkonoš leží nejčastěji mezi 5 a 10 cm sněhu,“ upřesnil ČHMÚ.

Od pátečního rána sněží v Beskydech. Sněžení se ale přechodně může dostat i dále do jihovýchodní poloviny území od Novohradských hor až po Jeseníky. O víkendu teploty v 1000 metrech nad mořem klesnou až k minus 8 stupňům.

Současné počasí je podle meteorologů ideální pro výrobu technického sněhu. Skiareály proto pomalu zahajují sezónu a zasněžují. Na technickém sněhu se už lyžuje v Monínci. V dalších areálech se začne asi už příští víkend, možná dříve.

„Na upravování běžkařských stop to zatím není (s výjimkou technického sněhu na kolečku kolem stadionu v Bedřichově), ale první nadšenci na kamenačkách jistě někam na sníh vyrazí. Budeme rádi za vaše komentáře z terénu,“ dodali meteorologové.

