Meteorolog: Sníh na horách v květnu je normální. Pár deštivých dnů ale nezachrání suché léto

Praha Loňský květen byl nejteplejší od roku 1961, ten letošní je naopak teplotně podprůměrný. „Sněžení v květnu na horách není neobvyklá záležitost. Letošní chladná polovina května je pro Českou republiku určitě typičtější než loňské tropy v květnu,“ říká v rozhovoru meteorolog Michal Žák. I přes nynější deštivé počasí nás ale opět čeká suché léto.

Lidovky.cz: Loni v květnu byly tropy a teplota se pohybovala kolem 30 stupňů, naopak letos dokonce na horách sněžilo. Je normální, že v květnu na horách sněží?

Sněžení v květnu na horách není neobvyklá záležitost. Byly i roky, kdy toho sněhu v horských oblastech napadlo ještě víc než letos. Myslím si, že sněžení na horách, zejména v první dekádě května, není nijak výjimečný jev a je to normální. Samozřejmě pokud jde o sněžení v nížinách, tak je to něco jiného.

Lidovky.cz: Takže letošní chladná polovina května je pro Českou republiku typičtější než loňské tropické teploty?

Určitě. Ostatně loni jsme zažili nejteplejší květen od roku 1961, takže to byl opravdu extrém směrem nahoru. Teď máme sice teplotně podprůměrné dny, ale ty odchylky jsou menší, než byly právě loni při nadprůměrných květnových dnech.

Lidovky.cz: A čím to je, že letos je chladnější květen?

Počasí je dáno zejména tím, jaké proudění je nad Evropou. Zatímco loni byla nad centrálními oblastmi Evropy často a dlouho tlaková výše a nad evropským kontinentem dominovala oblast vysokého tlaku vzduchu, tak letos je nad Evropou převážně tlaková níže, která nám přináší oblačnější a deštivější počasí.

Meteorolog Michal Žák.

Lidovky.cz: Dá se říct, že loňský tropický květen byl předzvěstí letošního chladného května?

To určitě ne. Počasí nefunguje tak, že jeden rok je nadprůměrný, proto je druhý rok podprůměrný a počasí se vykompenzuje. Když se tomu tak stane, tak je to povětšinou náhoda. Letošní předchozí měsíce jako je únor, březen a duben byly teplotně nadprůměrné. My se vlastně bavíme o tom, že teď máme dva týdny poměrně chladnější počasí. Já bych zatím z toho nedělal nic přehnaně významného s ohledem právě na ty nadprůměrně teplé předchozí měsíce. Zatím jde o poměrně krátkou epizodu, kdy je chladněji a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.

Kdo je Michal Žák? Český meteorolog, který vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor meteorologie a klimatologie. Od roku 2005 moderuje v České televizi pořad Předpověď počasí. Spolupracuje s Českým hydrometeorologickým ústavem.

Lidovky.cz: Jaké počasí mají Češi očekávat v průběhu květnu?

Zatím to vypadá, že celkově květen bude chladnější, bude spíše teplotně průměrný či lehce podprůměrný. Očekáváme chladnější ještě příští týden, nicméně na závěr měsíce už se rýsuje průměrné počasí nebo i lehce nadprůměrné. Chladnější počasí by v poslední dekádě mělo skončit.

Stejně bude sucho

Lidovky.cz: Jaké počasí nás čeká v létě?

Modely léta, které jsou zatím k dispozici, preferují spíše teplejší varianty léta. Nadprůměrné teploty mají být zejména v červnu a v červenci. Samozřejmě léto je ještě daleko, ale dlouhodobá předpověď se klaní spíše k tomu nadprůměrně teplému počasí. To neznamená, že mají být dlouhé vlny tropických teplot, ale léto bude opět teplejší.

Lidovky.cz: Zmírní se kvůli květnovým deštivým dnům potíže se suchem?

Co se týče boje proti suchu, je květen docela dobrý, jelikož srážkový deficit se kvůli němu snižuje. Následující dny, řekněme týden až dva, by měly být opravdu vlhčí, a proto by snad mělo docházet k postupnému snižování deficitu srážek. Z tohoto hlediska by se mělo alespoň trochu vykompenzovat sucho předchozích měsíců. Nicméně pár deštivých dnů nezachrání suché léto.

Lidovky.cz: Je šance, že se díky nynějšímu dešti obnoví podzemní vody?

Zatím je na to příliš brzy. Vláhy ještě nespadlo tolik, aby to nějakým způsobem zasáhlo do stavu podzemních vod. Je potřeba, aby srážky byly nadprůměrné, abychom to nějakým výraznějším způsobem pocítili na stavu podzemní vody. Srážky v příštích týdnech sice mají být častější, ale to nestačí. Ideální by bylo, aby nadprůměrné srážkové období trvalo alespoň dva tři měsíce.

Lidovky.cz: Přispěly dosavadní srážky k erozím půdy?

Intenzita dosavadních srážek nebyla tak velká, že by to nějakým způsobem vedlo k erozím. Srážky se neprojevily na žádné významnější erozi. K erozím jsou zapotřebí silné přívalové deště, které se letos v Česku prozatím nevyskytly. Z tohoto hlediska jsme na tom poměrně dobře. Co napomáhá erozi a zhoršuje stav půdy je lidské chování. Lidský faktor škodí půdě více než přírodní faktor. Špatným způsobem hospodaříme s půdou, vznikají velké lány a lidé se ženou za rychlým ziskem. Rychlý zisk rozhodně dlouhodobě půdě nesvědčí. V tom vidím větší problém. Pokud se nezačneme v zemědělství chovat jinak, tak prognózy nejsou příliš dobré.

Déšť pomohl senu



Lidovky.cz: Jak se současné vlhké období projeví v zemědělství? Zachrání to nějakou úrodu?

I kdyby teď bylo průměrné srážkové období s občasným deštěm, tak vzhledem k suchému období, které máme za sebou, stále hrozí, že během léta nastane nedostatek vláhy pro některé zemědělské plodiny. Současné počasí se negativně promítne do výnosu ozimé pšenice, jarního ječmene či cukrové řepy. I když by srážky byly nadprůměrné, tak u těchto plodin nedosáhneme průměrných výnosů. V České republice je půda natolik suchá, že i přes nynější déšť bude suché léto.

Nicméně květnový déšť zaručeně pomohl růstu trávy a sklizni sena. Tráva nemá hluboké kořeny, takže jejímu růstu napomůže i nárazový a ne tolik silný déšť. Počasí pro tuto komoditu přišlo za pět minut dvanáct. Například brambory či řepa mají hluboké kořeny, a tak jim průměrný občasný déšť už nepomůže.