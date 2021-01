Sníh opět komplikuje život v Česku, brzdí dopravu a dodávky proudu

Praha Dopravu v zemi druhým dnem ztěžuje sníh. Zůstává mnohde ležet na silnicích a někde sněží dál. Podle meteorologů by už ale nemělo napadnout tolik sněhu jako ve středu. Komplikace způsobil těžký a mokrý sníh i v dodávkách proudu.

Na jižní Moravě, v jižních Čechách nebo na Vysočině bylo ve čtvrtek ráno kvůli stromům, které spadly pod tíhnou sněhu do drátů vysokého napětí, přes 3000 odběrových míst bez elektřiny, posléze se jejich počet snížil na několik stovek.

Na jihu Moravy v 7:00 evidovala společnosti eg.d, která je součástí E.ON, podle mluvčího Romana Šperňáka 2000 domácností bez proudu v okolí Mokré-Horákov na Brněnsku. Zhruba o dvě hodiny později to bylo jen 80 míst v Javůrku, Mokré-Horákově, Ochozi u Brna a Předklášteří. Dalších 1200 odběrových míst mělo ráno potíže s dodávkami energie v jižních Čechách a na Vysočině. V 9:30 zůstávalo na Vysočině bez proudu několik desítek domácností u Jaroměřic nad Rokytnou a Těchorazi na Pelhřimovsku a v Jihočeském kraji 900 míst na Jindřichohradecku a Českokrumlovsku.

Stromy popadané kvůli těžkému sněhu odstraňovali i jihomoravští hasiči. Od středečních 20:00 do čtvrtečních 7:00 vyjeli téměř třicetkrát a většinou právě ke stromům spadlým na silnice.

Bez komplikací v noci nebyla ani doprava, například dálnici D1 do Brna v noci na dvě hodiny zastavila u Větrného Jeníkova nehoda kamionu, který zablokoval všechny jízdní pruhy. Druhý řidič v kabině skončil zraněný v nemocnici. Objízdné trasy nebyly kvůli počasí možné, na místě se proto podle policie vytvořila stojící kolona.

Po nočním sněžení je na silnicích Vysočiny sníh, který je místy rozbředlý. Silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností a stále sněží.

Podobná situace je i na dalších místech v zemi. Rozbředlý sníh leží na silnicích v Libereckém, Pardubickém, Královéhradeckém i Karlovarském kraji. Někde se také tvoří ledovka, všechny cesty byly ale ve čtvrtek ráno s opatrností sjízdné. Pro kamiony však zůstává od středečního rána uzavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo z Mníšku do Raspenavy na Liberecku. Důvodem je zledovatělý povrch a obava ze zablokování jedné ze dvou přístupových cest do Frýdlantského výběžku. Silničáři ji preventivně zřejmě nechají zavřenou do doby, až na ní nebude sníh. Kamiony se do Raspenavy, Hejnic či Lázní Libverda dostanou po silnici I/13 přes Frýdlant.

Se zbytky sněhu musí řidiči počítat i ve středních a jižních Čechách. Na jihu Čech by ale měly být vozovky ve výrazně lepším stavu než ve středu, uvedli silničáři.

Na Moravě a ve Slezsku nadále místy hustě sněží. Zvýšená opatrnost je tam nutná nejen v horských oblastech regionu, ale i v níže položených místech. Na Přerovsku se sníh mísí s deštěm.