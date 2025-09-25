Na horách napadl první sníh, bílá pokrývka zahalila Praděd a Sněžku

Autor: ,
  10:02aktualizováno  10:02
Česko zažilo první sněhovou noc. Bílá zimní pokrývka dopadla na horu Praděd na severu Moravy. Meteorologové uvedli, že sníh je od rána i na nejvyšší hoře Sněžce, kde teplota kvůli silnému větru klesla až pod minus jeden stupeň Celsia.
Fotogalerie2

V Česku napadl první sníh, bílá pokrývka zahalila Praděd a Sněžku (25. září 2025) | foto: X: ČHMÚ

„Na Sněžce měříme aktuálně minus 1,2 stupňů Celsia a sněží zde, na Pradědu je minus 0,1 stupňů Celsia a sněžilo hlavně během noci. Kvůli silnému větru je ale pocitová teplota, hlavně na Sněžce, výrazně nižší,“ napsali ve svém souhrnu meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na síti X.

Meteorologové také podotkli, že na Pradědu se z večera nachází již souvislejší sněhová pokrývka. Na Sněžce se pak očekává, že v průběhu dne zde sněhu ještě i přibude.

Už dříve ve čtvrtek meteorologové uvedli, že pocitová teplota je na nejvyšší hoře Česka kolem minus devíti stupňů. Na horách se může vyskytovat také mrznoucí mlha.

Na ostatních místech noční teploty většinou klesly na 11 až šest stupňů. Čtvrtek je podle ČHMÚ nejchladnějším dnem tohoto týdne. Nadále platí výstraha před silným větrem zejména pro severovýchod země.

Je běžné, že první sníh na horách meteorologové zaznamenají v září. Loni sněžilo na některých vrcholcích Šumavy 12. září. Zhruba centimetrový poprašek ale po chvíli roztál. O den později napadl první sníh zimní sezony na hřebenech Krkonoš.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.