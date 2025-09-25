„Na Sněžce měříme aktuálně minus 1,2 stupňů Celsia a sněží zde, na Pradědu je minus 0,1 stupňů Celsia a sněžilo hlavně během noci. Kvůli silnému větru je ale pocitová teplota, hlavně na Sněžce, výrazně nižší,“ napsali ve svém souhrnu meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na síti X.
Meteorologové také podotkli, že na Pradědu se z večera nachází již souvislejší sněhová pokrývka. Na Sněžce se pak očekává, že v průběhu dne zde sněhu ještě i přibude.
Už dříve ve čtvrtek meteorologové uvedli, že pocitová teplota je na nejvyšší hoře Česka kolem minus devíti stupňů. Na horách se může vyskytovat také mrznoucí mlha.
Na ostatních místech noční teploty většinou klesly na 11 až šest stupňů. Čtvrtek je podle ČHMÚ nejchladnějším dnem tohoto týdne. Nadále platí výstraha před silným větrem zejména pro severovýchod země.
Je běžné, že první sníh na horách meteorologové zaznamenají v září. Loni sněžilo na některých vrcholcích Šumavy 12. září. Zhruba centimetrový poprašek ale po chvíli roztál. O den později napadl první sníh zimní sezony na hřebenech Krkonoš.