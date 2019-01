Sníh láme stromy a větve, ty zastavily provoz na některých železnicích. Bez proudu je asi 11 000 míst

Trutnov Těžký sníh láme stromy a větve, hasiči k nim měli desítky výjezdů hlavně v Libereckém kraji a na Vysočině. Kvůli poruchám na elektrickém vedení je bez proudu 11 000 míst. Spadlé stromy zastavily provoz na některých železničních tratích. V nižších polohách je na silnicích často rozbředlý sníh, výše může být uježděná vrstva sněhu s posypem. Řidiči by měli jezdit podle silničářů velmi opatrně.

Těžký a mokrý sníh na Trutnovsku od úterního podvečera láme stromy a větve. Problémy mají především energetici, kteří ve středu dopoledne řešili poruchy na elektrických vedeních především v lokalitách v okolí Černého Dolu, Janských Lázní, Žacléře a Špindlerova Mlýna v Krkonoších. Hasiči od úterního podvečera v Krkonoších vyjížděli ke zhruba 20 případům stromů popadaných na silnice.



„Dopoledne jsme evidovali čtyři poruchy na vedeních vysokého napětí a desítky poruch na vedení nízkého napětí,“ uvedla mluvčí společnosti ČEZ Šárka Lapáčková Beránková. V některých místech se podle ní opraváři s těžkou technikou dostávají k poruchám jen velmi obtížně.

„Hlavně to je obtížné v horských oblastech, kde je rozmoklý terén a závěje sněhu. Máme posíleny počty pracovníků poruchových čet, pracovníků na dispečinku i pracovníků call centra,“ uvedla mluvčí.

Omezený provoz kruškohorských lyžařských areálů

Extrémně špatné podmínky jsou ve vyšších polohách Krušných hor. Na Božím Daru ráno ve sněhové vánici několik aut zcela zapadlo. Město žádá řidiče, aby tam nejezdili. Omezen je provoz sousedních lyžařských areálů a skibusů. Uzavřena je také silnice z Přebuzi na Rolavu a z Jindřichovic na Háj na Sokolovsku, neprůjezdné jsou kratší úseky silnic nižších tříd na Chomutovsku, Mostecku a Teplicku. Kamiony se v Krušných horách nedostanou po hlavní silnici z Chomutova přes Horu sv. Šebestiána do Německa, osobní auta projedou jedním pruhem. Problémy mají nákladní auta při vyjíždění kopců z Děčína směrem na Nový Bor.



Popadané stromy na železnici

Na Vysočině zavřelo vyprošťování kamionů silnici 34 u Jitkova na Havlíčkobrodsku a silnici 19 u Divišova na Žďársku. Na kluzkou vozovku upozorňují podle policejní mluvčí Dany Čírtkové řidiči na dálnici D1, klouže to také v asi sedmikilometrovém úseku silnice 38 u Stonařova na Jihlavsku. Popadané stromy a větve na silnicích hasiči v kraji odstraňovali na dvacítce míst, především na Žďársku. Provoz omezily stromy i na železnici, na hlavní trati na Brno mezi Žďárem nad Sázavou a Skleným nad Oslavou a mezi Žďárem nad Sázavou a Novým Městem na Moravě.

V Libereckém kraji spadané stromy ráno zablokovaly několik silnic a na čtyřech místech také železniční tratě v Jizerských horách a Krkonoších. Z nich byla ve 12:00 mimo provoz už jen trať mezi Smržovkou a Jiřetínem pod Bukovou. Problémy jsou hlavně v horách, přes noc napadlo dalších 30 centimetrů sněhu. Uzavřená zůstává pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Autobusy a osobní auta projedou.

Vedle silnice na Harrachov kamiony nemůžou ani na silnici I/56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku a Horní Bečvou na Vsetínsku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Pozor na ujetý a rozbředlý sníh

Řidiči si musejí dát v Královéhradeckém kraji pozor na silnicích s ujetým či rozbředlým sněhem. Opatrní musejí být řidiči zejména v Krkonoších, Orlických horách a na Trutnovsku. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové a hlavní silniční tahy v kraji byly dopoledne většinou mokré a bez sněhu.

V kraji ráno ojediněle sněžilo, v nižších polohách pršelo nebo padal déšť se sněhem. Odpoledne by mělo být v hradeckém kraji zataženo až oblačno, občas se sněžením nebo sněhovými přeháňkami. Na horách se čeká i vydatnější sněžení. Teploty by se měly přes den pohybovat kolem nuly, na horách kolem minus čtyř stupňů Celsia. Vítr by mohl mít rychlost až 55 kilometrů v hodině a od vyšších poloh by místy mohl tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje.