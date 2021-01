Převrácený kamion či nehoda autobusu. Sněžení komplikovalo dopravu na řadě míst Česka

PRAHA Sněžení, námraza a špatná viditelnost ve středu zkomplikovaly na řadě míst v Česku dopravu. Policisté od ranních hodin evidovali nárůst počtu nehod, několik lidí bylo při nich zraněno. Silnice jsou s opatrností však většinou sjízdné. Pro kamiony silničáři ale uzavřeli do odvolání kvůli zledovatělému povrchu silnici přes Oldřichovské sedlo na Liberecku.

Sněžení v jihovýchodní polovině Čech a na Moravě a ve Slezsku meteorologové očekávají do čtvrtečního rána, místy by podle nich mohlo napadnout do té doby až deset centimetrů mokrého sněhu.

V Jihočeském kraji, kde začalo ráno sněžit prakticky všude, policisté jen dopoledne řešili zhruba čtyři desítky dopravních nehod, při kterých zaznamenali šest lehce zraněných. K desítce nehod policie vyjela na Vysočině, kde se při srážce dvou nákladních aut na silnici u Rácova na Jihlavsku zranil i jeden řidič.

Asi největší problém se sjízdností byl ráno podle policie ale na silnici 38 u Želetavy na Třebíčsku, vytvořila se tam kolona kamionů. Uvízlá nákladní auta blokovala i silnice mezi Větrným Jeníkovem a Kalhovem, mezi Červenou Řečicí a Pelhřimovem nebo u Vyskytné nad Jihlavou.

Také dopravu na jihu Čech občas omezil uvízlý kamion, podle policie se ale vždy podařilo úsek rychle zprovoznit.

Na Liberecku silničáři ráno zavřeli pro nákladní auta nad šest tun silnici třetí třídy přes Oldřichovské sedlo z Mníšku do Raspenavy. Důvodem je zledovatělý povrch po dřívějším sněžení a obava ze zablokování jedné ze dvou přístupových cest do Frýdlantského výběžku. Silnice se jen pluhuje a sype pískem nebo drtí. Osobní auta a dodávky by však měly přes sedlo projet při zvýšené opatrnosti bez problémů. Kamiony se do Raspenavy, Hejnic či Lázní Libverda dostanou po silnici I/13 přes Frýdlant.

Silnice kloužou také v Pardubickém kraji, řidiči by tam měli být podle policie opatrní zejména v okolí Lanškrouna, Hlinska, Poličky, Vysokého Mýta nebo Ústí nad Orlicí a v Železných horách. K opatrnosti kvůli náledí vyzývají v Orlických horách a Krkonoších.

Námraza a náledí pokryly i některé silnice ve východní polovině Česka. Opatrnost je na místě podle policie zejména na Vsetínsku nebo ve vyšších polohách Jesenicka a Šumperska, například na silnici vedoucí přes Červenohorské sedlo.

Sněžení a špatná viditelnost zbrzdily provoz i na jihu Moravy. Například mezi Nebovidy a Moravany se srazil autobus s osobním autem, u Ostrovačic na Brněnsku se převrátil na bok kamion. Silnice mezi Nebovidy a Moravany je po nehodě uzavřená. V autobuse nikdo neutrpěl zranění, řidiče auta vyprostili hasiči. Posypové vozy vyjely i do brněnských ulic.