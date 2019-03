Snížení DPH na teplo a zdanění zahřívaného tabáku. Prezident podepsal daňový balíček

PRAHA Prezident Miloš Zeman v pátek podepsal vládní daňový balíček, který kromě jiného od příštího roku snižuje daň z přidané hodnoty na teplo a zavádí zdanění zahřívaného tabáku. Také zvyšuje limity pro využití výdajových paušálů živnostníků. O prezidentově podpisu informoval jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Sněmovna schválila balíček definitivně v úterý, když v něm odmítla pozměňovací návrhy Senátu. Senátoři chtěli mimo jiné, aby se dodávky tepla přesunuly do desetiprocentní sazby DPH už od července.

Snížení sazby DPH na teplo a zvýšení limitů pro výdajové paušály se do balíčku dostalo na základě pozměňovacích návrhů. Přeřazení dodávek tepla a chladu do nižší sazby má tlumit tlak na zdražování tepla vyvolaný hlavně růstem cen emisních povolenek.



Výdajové paušály slouží živnostníkům při výpočtu základu daně. Místo toho, aby dokládali jednotlivé výdaje během roku, uplatní je paušální částkou, kterou zákon stanoví procentem, a to podle jednotlivých druhů podnikání. Ministerstvo financí odhaduje, že podnikatelům díky tomu zůstane ročně o 1,5 miliardy korun navíc. Výpadek chce ministerstvo kompenzovat náběhem další fáze elektronické evidence tržeb.

Vládní daňový balíček má například v zákoně o daních z příjmů bránit firmám v agresivním daňovém plánování. Také zahrnuje změnu zákona o celní správě, která umožní celníkům, aby při kontrole hazardu a dodržování elektronické evidence tržeb používali krycí doklady.

Obcím a dalším samosprávám balíček rozšiřuje možnost získat odpočet na dani z přidané hodnoty, kterou zaplatily například při budování infrastruktury. Tato změna podle vlády reaguje na požadavky obcí, které se často setkávají s nemožností uplatnit nárok na odpočet daně u déle trvajících investic.

Spotřební daň ze zahřívaných tabákových výrobků by podle návrhu měla být aplikována na váhu, se sazbou daně ve stejné výši, jako je u tabáku ke kouření. Zdanění má začít platit letos, a to šest týdnů od prvního dne měsíce následujícího od vyhlášení daňového balíčku ve sbírce zákonů. Balíček také na návrh sněmovního rozpočtového výboru prodlužuje České televizi a Českému rozhlasu možnost využívat částečné odpočty na DPH, a to až do konce roku 2021.