Sobectví, kritizuje Pavel vládu za to, že nechce prodat letadla Ukrajině

Případný prodej čtyř letounů L-159 Ukrajině by obranyschopnost Česka nenarušil, prohlásil prezident Petr Pavel v reakci na záměr neprodat zemi napadené Ruskem letadla k obraně proti dronům. Česko se tím podle něj blíží spíše sobectví než solidaritě, dodal prezident po jednání s papežem Lvem XIV. ve Vatikánu.
Prezident Petr Pavel si telefonuje se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. (17. prosince)

Předseda SPD Tomio Okamura po pondělním jednání lídrů vládních stran řekl, že se koalice rozhodla neprodat letouny L-159 Ukrajině.

Premiér Andrej Babiš z ANO později na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že koalice o věci nerozhodovala, pouze konstatovala, co jí řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Armáda podle Babiše letadla potřebuje.

„Obávám se, že tímto rozhodnutím se blížíme spíše sobectví než solidaritě,“ řekl prezident. Čtyři letouny z celkového počtu 24, které česká armáda má, by podle něho byly přijatelným rizikem při pomoci zemi, která se již téměř čtyři roky brání ruské agresi.

Pavel minulý týden při návštěvě Ukrajiny hovořil o možnosti poskytnout Ukrajincům několik menších letounů pro obranu proti dronům, prostředky včasného varování a generátorů pro případ výpadku dodávek elektřiny z běžné sítě.

V neděli pak před odletem do Vatikánu uvedl, že ukrajinská strana navrhla odkoupení letounů L-159.

