Mladí SOCDEM chtějí 100 tisíc pro 21leté. I kvůli bytové krizi, říká Šmarda

„Kapitalismus se bez kapitálu těžko dělá, máme tady velkou nerovnost. My bychom byli rádi, kdybychom zdanili nejbohatší. Chtěli bychom dát každému člověku ve 21 letech sto tisíc korun. Ono se to zdá, že je to hodně, ale bylo by to půl procenta rozpočtu,“ uvedl Ulrych v rozhovoru pro DVTV.

Ročně by částka podle Ulrycha připadla na sto tisíc lidí. „S tím, že se rodí méně dětí a je nás méně, tak by se dávalo méně,“ řekl. Dodal také, že peníze by měly sloužit k vyrovnávání nerovných šancí, takže by mohly být využity například na kurzy vzdělávání. Peníze by podle něj mladí měli vynaložit na rozvoj osobnosti, například na cestování nebo podnikání.

„Ať si s tím lidé dělají, co chtějí. To je svobodná volba,“ řekl Ulrych na námitku, že mladí mohou peníze využít i jinak – například na alkohol.

Odmítl také, že by mělo jít o předvolební úplatek. „Představte si, je vám 21 let a co chcete dělat, když žijete v zemi, kde máte nejvyšší nájmy a platíte jedny z nejvyšších daní,“ pokračoval. Stotisícový bonus pro mladě by podle Ulrycha stát měl vyplácet plošně bez ohledu na to, v jaké finanční situaci se mladý dospělý nachází.

„Je to půl procenta státního rozpočtu, ale ve skutečnosti jsou to malé peníze na to, jak to lidem dokáže pomoct,“ myslí si. Kromě peněz pro čerstvě dospělé chtějí mladí SOCDEM oslovit voliče v této věkové kategorii rozsáhlým programem veřejné výstavby a zlepšením psychologické péče.

Není to dobrý nápad, míní Maláčová

Podle předsedy strany Michala Šmardy vychází Ulrych z diskuzí mezi Mladými sociálními demokraty, kde hledají cesty, jak pomoci mladé generaci, která se potýká například s bytovou krizí.

„Sociální demokracie chce tyto problémy řešit cílenou podporou bytové výstavby, ale i aktivní podporou studentů středních a vysokých škol,“ vysvětlil pro iDNES.cz. Dodal, že ve straně je shoda ohledně odmítavého postoje k zavádění školného a zlepšení možnosti přivýdělku při studiu.

„Osobně si myslím, že pomoci se má tomu, kdo se sám snaží,“ uvedl k tématu statisícového příspěvku pro mladé.

Rozdávání peněz mladým se naopak nelíbí bývalé ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové. „Jako řadová členka to nepovažuji za dobrý nápad,“ napsala. Reakce dalších představitelů SOCDEM redakce zjišťuje.

Bojují o každý hlas, hodnotí politolog

Podle politologa z pražské ČZU Milana Školníka je logické, že se SOCDEM vzhledem ke své situaci snaží pronikat do veřejného prostoru s různými tématy a že stranická mládežnická organizace přichází se štědrými nabídkami mladým voličům.

„Těm obecně ze strany politiků a stran není věnována příliš velká pozornost, a to z toho důvodu, že zkrátka nejsou tak velkou a disciplinovanou voličskou skupinou jako například senioři, kteří jsou spíše zvyklí chodit k volbám. Nicméně určitě je důležité bojovat o každý hlas a každé procento, vzhledem k tomu, že ty rozestupy mezi stranami jsou v průzkumech docela malé,“ vysvětluje Školník.

SOCDEM by podle srpnového předvolebního průzkumu agentury NMS Market Research získala 2,8 % hlasů a do Poslanecké sněmovny by se nedostala. S úbytkem volebních preferencí strana zápolí dlouhodobě. To se projevilo také během voleb do Evropského parlamentu, do kterých stranu vedl Lubomír Zaorálek, a ve kterých SOCDEM získala 1,86 % hlasů.