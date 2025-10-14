Spolupráce se Stačilo! musí skončit, říkají ti, kdo ještě neutekli ze SOCDEM

„Myslím, že by měl přijít někdo úplně nový,“ řekl iDNES.cz bývalý ministr pro lidská práva a rovné příležitosti a exšéf poslanců sociální demokracie Jan Chvojka, který je nyní zastupitelem v Pardubickém kraji.
„Předpokládám, že neúspěšnými volbami byla spolupráce s hnutím Stačilo! zkonzumována a nikdo soudný ze SOCDEM snad nebude chtít ve spolupráci pokračovat,“ uvedl Chvojka.
Nechce sám kandidovat a z jeho vyjádření vyplynulo, že skončit musí jak předsedkyně Jana Maláčová, tak první místopředseda Lubomír Zaorálek, kteří zatáhli sociální demokraty do paktu s komunisty, který skončil volebním debaklem s výsledkem 4,3 procenta pro hnutí Stačilo!.
Zaorálek napsal iDNES.cz, že se nebude snažit ve vedení strany udržet a nebude kandidovat. „Ne, nebudu,“ napsal Zaorálek.
Maláčová nezvedla telefon ani nereagovala na písemně zaslanou otázku.
„Já v prvé řadě očekávám rezignaci a konec současného vedení, které zavleklo sociální demokracii do obrovské krize a ostudné kandidatury s komunisty. Zda se tak však skutečně stane, a co se bude dít dále, se ukáže až na sjezdu,“ uvedl pro iDNES.cz starosta Náchoda Jan Birke.
Věří, že spolupráce se Stačilo! je minulostí a bude vypovězena. „Já doufám, pane redaktore, protože jestli ne, tak to je konec pro mě,“ prohlásil Birke.
Ve skomírající SOCDEM již dříve skončili jiní známí sociální demokraté kvůli holportu s komunisty. Odešli třeba exministr Jiří Dienstbier, hejtman Martin Netolický či bývalý šéf strany Michal Šmarda.