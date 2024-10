Dva exministři, Dienstbier a Maláčová, se utkají o post předsedy SOCDEM

Úmysl stát se předsedkyní SOCDEM Maláčová oznámila ve videu, ve kterém její kandidaturu podpořil místopředseda strany Lubomír Zaorálek. Někdejší ministr zahraničí zároveň ohlásil, že hodlá znovu kandidovat do vedení strany. „Máme tu neschopnou, prolhanou vládu, která to, co slíbila, to porušila. A já chci, aby Sociální demokracie k tomu přestala mlčet,“ uvedla Maláčová.

Dosavadní předseda Michal Šmarda již oznámil, že post v čele strany obhajovat nebude. Šmarda dříve řekl, že SOCDEM by měl rok před volbami do Sněmovny vést někdo s volebním úspěchem.

S výzvou ke kandidatuře proto oslovil dlouholetého hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a bývalého hejtmana Královéhradeckého kraje, nynějšího starostu Rokytnice v Orlických horách Jiřího Štěpána. Oba uspěli v krajských volbách.

„Kandidovat nebudu. Z mého pohledu je jasně řečeno i voliči, jaké činnosti se mám věnovat a zcela jednoznačně to bude ta činnost, kterou dělám. To jest Pardubický kraj, samospráva kraje, projekt 3PK je projekt regionální, úzce spojený s lidmi z regionu, kterých si vážím,“ řekl iDNES.cz Netolický, který je nyní místopředsedou SOCDEM.

Sociální demokracie má jednoho senátora Petra Vichu, který obhájil post v Karviné, a jednoho hejtmana Martina Netolického.