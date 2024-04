SOCDEM žene Paroubkovu suverenitu k soudu. Žádá její vyřazení z voleb

Podle SOCDEM jde prý o zjevně neetické jednání, které může vést ke zmatení voličů, „zatemnění voleb“ a deformaci politické scény. Sociální demokracie má také výhrady k logu ČSSD s růží, které prý porušuje práva ke starším ochranným známkám sociálních demokratů. Uvádí to v návrhu, který v týdnu zpřístupnil na webu Nejvyšší správní soud (NSS).

SOCDEM se proto domáhá toho, aby soud zrušil registraci koalice ČSSD pro eurovolby, o které kladně rozhodlo ministerstvo vnitra. Návrhem se bude zabývat volební senát s předsedou Tomášem Langáškem. Soud má na rozhodnutí 15 dnů od podání. Volby se konají 7. a 8. června.

Česká strana sociálně demokratická využívala zkratku ČSSD v době, kdy byla parlamentní i vládní stranou. Poté změnila název na Sociální demokracii a zkratku na SOCDEM.

Zkratky se chopila politická strana ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, která je spolu s hnutím Směr Česká republika a stranou Domov součástí koalice ČSSD pro eurovolby.

Mají registrované ochranné známky

SOCDEM pokládá název koalice jednoznačně za klamavý. „Je parazitováním na označení, pověsti, zkušenostech, personálním obsazení, programu a cílech navrhovatelky (SOCDEM), s cílem získat pro sebe jako účastníka voleb do EP nebo pro své představitele nebo kandidáty ve volbách do EP prospěch, jehož by koalice označená odlišně než za použití názvu ČSSD jinak nedosáhla,“ stojí v návrhu. Poukazuje také na programové rozdíly. ČSSD není podle SOCDEM autenticky sociálně demokratická strana.

Soud by se měl podle SOCDEM zabývat také logem ČSSD na propagačních materiálech. Je prý zaměnitelné s logy, která dříve sociální demokraté používali a stále mají registrované ochranné známky.

SOCDEM jde do eurovoleb samostatně, lídrem je bývalý poslanec a ministr Lubomír Zaorálek. Koalici ČSSD vede Jiří Paroubek, někdejší premiér za sociální demokraty, tehdy vystupující pod zkratkou ČSSD, nyní jako SOCDEM.

Právě Paroubek pro iDNES.cz věc komentoval slovy, že to považuje za pokus Šmardova vedení Lidového domu narušit volební kampaň ČSSD.

„Hodnotíme to tedy jako jeden z podrazů, které jsou ve straně Lidového domu obvyklé. Voliči budou na konci volební kampaně dobře vědět, že značka ČSSD je spojena se jménem bývalého premiéra za ČSSD Jiřího Paroubka a že značka SOCDEM je spojena se jménem bývalého ministra mj. Sobotkovy vlády Lubomíra Zaorálka a předsedy Šmardy. Lidový dům vlastně po soudu chce, aby rozhodl místo voličů,“ reagoval dále předseda současné ČSSD.

„Ministerstvo dobře ví, co dělá“

Podle jeho slov byla strana řádně zaregistrována ministerstvem vnitra. „Jsem přesvědčen, že ministerstvo vnitra dobře ví, co dělá,“ zdůraznil Paroubek s tím, že Lidový dům vidí ČSSD jako velkou konkurenci.

„Předpokládáme, že přání Lidového domu zrušit a politicky zlikvidovat ČSSD nebude soudem vyhověno. Proto nepřipravujeme žádný plán B, ani C, protože nepochybujeme o tom, že jsme při registraci strany i při podání kandidátky do voleb do Evropského parlamentu postupovali lege artis,“ dodal Paroubek.

Předseda SODCEM Michal Šmarda ohledně sporu pro iDNES.cz uvedl, že Sociální demokracie hájí zájmy pracujících a rozvíjí sociální stát a veřejné služby nepřetržitě 146 let.

„Žádná jiná strana si tuto tradici nemůže nárokovat. Sociální demokracie dnes stojí na straně pracujících proti snaze vlády rozbít zákoník práce a udržet v České republice nízké mzdy. Bojujeme za české zájmy,“ zdůraznil předseda.

Za každou stranu podle jeho slov hovoří její vlastní práce. „V případě České suverenity jsou to hlavně průběžné změny názvů a marná snaha za každou cenu na sebe upoutat pozornost. Nicméně probíhající soudní spor nebudeme zatím nijak komentovat,“ dodal.

Znemožnilo by to kandidaturu ČSSD

Právník Jan Kudrna z Univerzity Karlovy pro iDNES.cz poznamenal, že pokud by soud vyhověl návrhům SOCDEM, znemožnilo by to kandidaturu ČSSD v evropských volbách.

„Řízení před NSS se netýká sporu o možnost používat zkratku ČSSD, ale o registraci kandidátní listiny. Vyhovění návrhu SOCDEM by přirozeně zakládalo očekávání do budoucna, že se tak stane ve všech podobných případech. Smyslem existence politické strany je kandidovat, tedy takto by mohla být nepřímo nucena svůj název a především zkratku změnit,“ komentoval Kudrna.