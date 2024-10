Vzkřísit skomírající SOCDEM chtějí exministři Maláčová a Dienstbier

„Kandiduji na předsedkyni sociální demokracie, aby zase levice v České republice měla své místo a mohla bránit pracující lidi, zejména ty nízkopříjmové. Budu hledat způsob, jak to zařídit a nehledat důvody, proč to nejde,“ prohlásila Maláčová.

„Máme tu neschopnou, prolhanou vládu, která to, co slíbila, to porušila. A já chci, aby sociální demokracie k tomu přestala mlčet,“ uvedla Maláčová ve videu, v němž oznámila svou kandidaturu do čela SOCDEM.

Společně i s komunisty, nebo ne?

Pokud bude zvolena do čela SOCDEM, chce prosadit předvolební spolupráci všech levicových stran po vzoru Francie, kde se přes programové rozdíly spojili radikální i umírnění socialisté, komunisté či zelení. Nebránila by se tak jednání s předsedkyní komunistů, europoslankyní Kateřinou Konečnou, a koalicí STAČILO!, v níž komunisté skryli svoji značku a uspěli s tímto projektem v eurovolbách.

„Je potřeba nabídnout věrohodnou alternativu k představě spolupráce antisystémové levice v čele s Janou Maláčovou a Kateřinou Konečnou. Sociální demokracie by měla být moderní levicová strana evropského střihu, která zajišťuje důstojný život všem lidem bez rozdílu, původu nebo k jaké skupině obyvatel patří,“ řekl Jiří Dienstbier ve videu, které zveřejnil na své facebookové stránce.

„Je nepřijatelné spolupracovat se stranou, jakou jsou komunisté v čele s Kateřinou Konečnou, kteří zpochybňují členství České republiky v Evropské unii, zpochybňují účast na kolektivní obraně prostřednictvím NATO a zpochybňují pravidla mezinárodního práva, která zajišťují zemím jako Česká republika bezpečnost,“ zdůraznil Dienstbier.

Šmarda v čele SOCDEM končí

Dosavadní předseda Michal Šmarda oznámil, že post v čele strany obhajovat nebude, vzápětí po krajských a senátních volbách. V nich se SOCDEM podařilo získat pouhých 13 zastupitelských křesel. Zastoupení bude mít strana v Ústeckém, Královéhradeckém, na Vysočině a v Pardubickém kraji, kde si udrží pozici hejtmana místopředseda SOCDEM Martin Netolický. Pozici senátora obhájil Petr Vícha v Karviné.

Sám Šmarda byl zvolen krajským zastupitelem na Vysočině. ANO se tam dohodlo se SOCDEM na koalici, která má 21 křesel z celkových 45 a aby měla většinu, bude se opírat o podpory dvou zastupitelů za koalici SPD, Trikolory a PRO. Za to její zástupce, poslanec SPD a krajský volební lídr Radek Koten, obsadí novou placenou funkci ve výboru, který se bude zajímat o bezpečnost a dostavbu jaderné elektrárny Dukovany.