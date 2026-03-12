Dům pážat nyní opravují dělníci. Rekonstrukce by měla skončit v dubnu, muzeum by se do nových prostor mohlo nastěhovat v létě. Pak začnou jeho zaměstnanci budovat stálou expozici.
Koněvova socha by měla stát v jednom z výklenků na dvoře. „Chceme použít jeho životopis k vyprávění také o tom, jak fungovala komunistická propaganda, jakým způsobem se vytvářel mýtus o osvobození Prahy,“ řekl historik a ředitel Muzea paměti XX. století Petr Blažek Českému rozhlasu Rádio Praha. Podle Blažka bude socha připomínat nejen životní příběh Koněva, ale taky středoevropské dějiny.
Koněv, který se podílel na osvobození Prahy od nacistů, je kontroverzní postavou především kvůli své roli při potlačení povstání v Maďarsku v roce 1956 a při krizi v Berlíně o pět let později.
Socha stála na náměstí Interbrigády v Bubenči od roku 1980. Praha 6 ji nechala odstranit v dubnu 2020, protože byla častým terčem vandalů. Proti odstranění byli komunisté a Rusko.
Nyní je socha v depozitáři v Měšicích u Prahy. Městská část ji nadále vlastní. „Její hodnota je poměrně obtížně ocenitelná a my jsme ji takzvaně nechtěli dávat z ruky, takže ji má Muzeum paměti XX. století v dlouhodobé zápůjčce a může s ní po našem souhlasu nakládat,“ uvedl radní Jan Lacina (STAN).
Po odstranění sochy z pražského náměstí přišlo z Ruska několik žádostí o její vydání. Tehdejší starosta Ondřej Kolář vysvětlil, že to není možné, protože socha patří do majetku Prahy 6 a Rusku nikdy nepatřila.
Radnice prý Rusku sochu nabízela. „Nikdy ji nechtěli. Odmítali naše nabídky, reagovali na ně slovy o falšování dějin. Naposledy jsme jim sochu nabídli vloni v srpnu, kdy už nás vesele označovali za nacisty,“ řekl starosta Kolář v roce 2020.
V roce 2023 byla přejmenována Koněvova ulice na pražském Žižkově. Dlouhodobě u to usiloval Klub přátel Žižkova a v roce 2022 se pozornost veřejnosti k názvu Koněvovy ulice obrátila v souvislosti s agresí Ruska na Ukrajině. Dostala jméno po zakladateli Žižkova i jeho prvním starostostovi Karlu Hartigovi.