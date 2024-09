Z olympijské Paříže do Prahy. Před Tyršovým domem odhalili sochu Věry Čáslavské

David Černý řešil v minulosti s Věrou Čáslavskou, zda sochu umístit na olympijských hrách v Tokiu v roce 2020.

„Docela dlouho jsme se znali. Skvělá ženská. Nápad posadit do Tokia sochu napořád se jí moc líbil, dokonce kvůli tomu napsala japonskému císaři, který jí odpověděl, že to bude podporovat. Vypadalo to velice nadějně. Jenomže pak Věra dostala rakovinu slinivky a do půl roku neuvěřitelného boje bohužel zemřela. Po jejím úmrtí jsme s Jirkou Kejvalem nevěděli, co dál. Navrhl jsem změnu koncepce na tribute Věře. Jenže pak přišel covid a olympiáda bez lidí. Rozhodli jsme se, že náš nápad realizujeme až v roce 2024 v Paříži,“ řekl Černý.

Socha je téměř deset metrů vysoká, váží 7,5 tuny a je pohyblivá. Umělecké dílo vytvořené z nerezové oceli je symbolem gymnastických pohybů i odkazem na sportovní úspěchy i životní postoje Čáslavské.

Starosta České obce sokolské Martin Chlumský dodal, že je pro něj velkým potěšením vystavit toto výtvarné dílo. „Moc nás těší, že socha je věnovaná osobě paní Věry, který byla nejen nejlepší československou a českou sportovkyní, ale také obrovskou morální ikonou, což je zvlášť v dnešní době důležité,“ uvedl.

Sochu finančně podpořila investiční skupina Rockaway Capital, která se postarala o její výrobu, dopravu a instalaci.

Věra Čáslavská byla česká sportovní gymnastka, trenérka a sportovní funkcionářka, reprezentantka Československa, sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná mistryně světa, jedenáctinásobná mistryně Evropy a čtyřnásobná Sportovkyně roku Československa. Po sametové revoluci byla šest let předsedkyní Československého olympijského výboru a v letech 1995 až 2001 také členkou Mezinárodního olympijského výboru.

David Černý je umělec, který je známý především jako tvůrce různých kontroverzních a provokativních plastik.