Zranitelné osoby kvůli nové sociální dávce mají být i vdovy, děti do 10 let ne

Naopak neprošel návrh, aby za zranitelné osoby byly považovány i děti až do 10 let, což navrhla Lucie Šafránková z SPD.

Jurečka řekl, že by to bylo příliš finančně náročně, a proto se koalice přiklonila k tomu, aby hranice zranitelnosti byla 7 let. „Rodič desetiletého dítěte může chodit do práce a takové dítě už může chodit samo do školy,“ řekl iDNES.cz ministr práce a sociálních věcí.

Revize sociálních dávek předložená vládou předpokládá, že místo příspěvků a doplatků na bydlení, příspěvků na živobytí a dětských přídavků by úřady práce vyplácely novou dávku státní sociální pomoci. Všichni žadatelé by museli dokládat svůj příjem i majetek, podávali by jednu žádost.

